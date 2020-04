NHO anbefaler FHIs smitteapp: – Kan gjøre at samfunnet åpnes fortere

Folkehelseinstituttets app har blitt kritisert av sikkerhetseksperter. NHO mener nordmenn burde ha tillit til appen når Datatilsynet også er positive.

– Det er naturligvis frivillig om man vil laste den ned, men vi anbefaler det, fordi det gjør at samfunnet sannsynligvis kan komme i gang igjen fortere, samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn, sier politisk direktør Mari Sundli Tveit i NHO, til E24.

Appen som lanseres torsdag, skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av coronaviruset.

I begynnelsen av april ble det nedsatt en ekspertgruppe for å vurdere appen og se på risiko- og sårbarhetsaspekter.

Gruppen leverte sin rapport noen dager senere med flere innsigelser.

– Helse først

Utviklerselskapet Simula og FHI sier ifølge NTB at flere av tiltakene som ble anbefalt, nå er innført.

– Vi, som representerer bedriftene, er også enig i at helse kommer først, men om vi finner løsninger som kan ivareta flere hensyn samtidig, som at folk kan bevege seg mer rundt, er det positivt, sier Tveit.

Folkehelseinstituttet har som mål at appen bør lastes ned av 60 prosent av norske mobiltelefonbrukere, men mener den vil være nyttig selv om de ikke når dette målet.

Blant kritikerne er blant annet advokat og personvernekspert Jon Wessel-Aas, som mener appen er mer inngripende enn den trenger å være.

– At FHIs løsning forutsetter at alle sporingsdataene som appen samler løpende på den enkeltes telefon skal overføres til og lagres sentralt, på en server som myndighetene kontrollerer, er ett grunnleggende problem, skrev han i en kronikk i VG.

– Uaktuelt ved vanlig influensa

Han etterlyser også at kildekoden skal offentliggjøres, for at sikkerhetshull kan avdekkes, og som gir tillit til løsningen. Etter dette har ekspertgruppen til FHI gått igjennom kildekoden, men det er fremdeles ikke noen planer å offentliggjøre den.

– NHO er opptatt av at personvern blir ivaretatt på beste mulig måte. Derfor er det viktig at Datatilsynet i denne saken har gjort en grundig vurdering og vil sørge for en oppfølging, sier Tveit.

Flere IT-eksperter, også Datatilsynet, har påpekt at coronapandemien er en ekstraordinær situasjon som kan forsvare bruken av appen, på tross av personvernutfordringer.

– Vi må vurdere dette ut fra situasjonen vi er i. På grunn av coronapandemien gjør vi tiltak vi vanligvis ikke ville gjort. Gitt vurderingen til ekspertgruppen, så regner jeg med at det er grunn til å ta i bruk appen, sier Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte.

Han mener at det er viktig at appen fortsatt utvikles etter lanseringen, slik at den stadig blir bedre på personvern og sikkerhet.

Denne appen hadde definitivt ikke vært aktuell ved vanlig sesonginfluensa, mener Waterhouse.

Ikke egne råd

Selv tenker han at han i utgangspunktet er positiv til å laste ned appen, men at han først skal høre hva myndighetene sier på sin pressekonferanse klokken 16.

– Det ligger et stort ansvar på myndighetene for å bevise at de som laster ned appen, og gir dem tillit, har gjort riktig. Det kan de gjøre både gjennom å ivareta data og personvern, og at lagringen opphører som avtalt, sier Waterhouse.

Både Equinor og DNB forteller E24 at de ikke har gitt sine ansatte egne råd om denne appen.

– Equinor har innført en rekke tiltak for å redusere smitterisiko, og generelt anbefaler vi ansatte å følge med på informasjon og råd fra myndighetene i de landene vi har virksomhet, skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor i en e-post til E24.