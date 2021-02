Disney-topp om det norske markedet: – Fantastisk mange tilbud

Den nordiske disney-lederen beskriver interessen for Disney + som «fantastisk». Samtidig har de norske strømmetjenestene også økt sine abonnenter.

Hans van Rijn, senior visepresident og country manager for Disney i Norden og Baltikum, er glad for velkomsten Disney + har fått i Norden. Vis mer byoutline Disney+

15. September ble strømmetjenesten Disney + lansert i Norge. I månedene etter ble de fleste nordmenn oppfordret til å holde seg mest mulig hjemme på grunn av coronapandemien.

– Det er ingen tvil om at det har påvirket vår tjeneste, sier Hans van Rijn, senior visepresident i Disney og country manager for Disney i Norden og Baltikum.

Smittevernregler i flere land har gjort at en rekke tilbud mange vanligvis bruker har vært stengte eller utilgjengelige.

– Når man kommer til vinteren og har få tilbud ute, så ser man jo mer film eller serier fra denne typen tjenester, sier van Rijn.

Internasjonalt har Disney+ mer enn 94 millioner betalende abonnenter nå, og det var egentlig målet for 2024. Så nå er målet å ha 230–260 millioner betalende kunder innen 2024.

– Det sier noe om farten vi har hatt hittil, forklarer han.

– Marked med fantastisk mange tilbud

Han vil ikke avsløre hvor mange abonnenter tjenesten har i Norge, men han kan beskrive lanseringen i Norge:

– Det har vært fantastisk.

– Vi er veldig glade for den starten vi har hatt i Norge og i Norden, sier han.

Han ser på det norske markedet som et med mye konkurranse fra både NRK og andre reklame eller- brukerfinansierte strømmetjenester.

– Overordnet sett befinner vi oss i et marked med fantastisk mange tilbud, derfor er det enda mer tilfredsstillende for oss at det går bra med starten og lanseringen, forteller han.

– Avansert strømmeland

Nordmenn strømmer mest i Norden kom det frem i en YouGov undersøkelse som ble gjennomført i fjor, ifølge Tek.no.

Allerede i mars 2020 viste en undersøkelse fra Kantar «rekordhøy bruk av TV- og videoinnhold». Undersøkelsen viste blant annet at bruken av HBO, Netflix og YouTube økte fra 40 minutter før corona, til 52 minutter i uke 11-13, altså i midten av mars.

Vilde Schanke Sundet, forsker ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, forklarer at det norske strømmemarkedet skiller seg fra en del andre land, fordi nordmenn har strømmet lenge, og har tilgang på mange tjenester av høy kvalitet.

– Norge er et modent og litt avansert strømmeland. Mye tyder på at tendensene vi ser i Norge, er tendensene vi vil se i andre land på sikt, sier hun.

Hun har inntrykk av at coronaåret har bidratt til å allmenngjøre strømming, siden de fleste har vært mer hjemme og hatt mer tid til å se på serier og filmer.

– Strømming har blitt noe nesten «alle» driver med, sier hun.

En annen ting som skiller det norske strømmemarkedet fra en del andre land, er at det også eksisterer populære norske strømmeplattformer. De tilbyr norsk innhold som de internasjonale plattformene i mindre grad kan tilby, og dermed har de ikke blitt utkonkurrert av de internasjonale.

– Folk ser på norsk innhold, sier hun.

Vekst hos de norske

Discovery sin strømmetjenestene Discovery+ (tidligere Dplay), har sett økende bruk under koronaåret.

– Strømmemarkedet og -konsumet generelt er i vekst, en trend som bare har blitt ytterligere forsterket av coronasituasjonen. Vår research viser at Disney+ egentlig bare har lagt seg på toppen av et allerede økende konsum, skriver kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, til E24.

Sarah Willand, organisasjon- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, opplyser til E24 at 2020 har vært et godt år for kanalens strømmetjeneste TV 2 Sumo. De har passert en halv million abonnenter og seerne bruker mer tid på strømmetjenesten, forklarer hun.

– Konkurransen er tøff hver eneste dag, men vi har ikke sett noen direkte konsekvenser etter Disney + sin lansering, i alle fall ikke negative for vår del.

Viaplay har også vokst i Norden det siste året, både i seertid og antall kunder, opplyser Filippa Wallestam, innholdssjef i NENT i en e-post.

– I 2020 vokste den nordiske kundebasen med hele 33 prosent og vi har nå mer enn 3 millioner betalende kunder, skriver hun.

– Stadig blir større kamp om folks tid

NRKs strømmetjeneste har det siste året hatt et gjennomsnitt på 650.000 unike brukere daglig, og det sier NRK TV-sjef Nicolai Flesjø at er en økning fra 2019.

– Også skal det sies at 2020 har vært et spesielt år, hvor mange har hatt god tid til å se på TV også via strømming, sier han.

Fra at NRK tidligere merket konkurranse fra andre, norske TV-kanaler, får de nå konkurranse fra stadig flere også internasjonale aktører.

– Vi merker at det stadig blir større kamp om folks tid og oppmerksomhet, sier Flesjø.

Van Rijn i Disney sier at selv om de har fått en god start i Norden, så vil det ta tid for dem å etablere seg i markedet. Men han har tillit til at de kan tilby noe annet enn det som allerede eksisterer. De har bygget tjenesten rundt merkevarer og innhold som folk allerede kjenner, enten det er Star Wars, Pixar eller National Geographic.

– Det har gitt oss et sterkt utgangspunkt som vi også tror gjør at det er en annen type lojalitet, sier han.

