Bitcoin-prisen har steget over 10.000 dollar på et døgn

For første gang ble kryptovalutaen omsatt for over 47.000 dollar i natt.

Vis mer byoutline DADO RUVIC / Reuters / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Like etter halv sju omsettes én bitcoin for 46.887 dollar, ifølge Coinmarketcap. Dermed har kryptovalutaen nå steget hele 21,57 prosent eller 10.104 dollar det siste døgnet.

Elbilprodusenten Tesla satte tilnærmet fyr på kryptomarkedet mandag ettermiddag da det kunngjorde at det har kjøpt bitcoin for 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 12,75 milliarder kroner.

Selskapet uttrykte samtidig at det planlegger å kjøpe og holde på kryptovalutaen «fra tid til annen eller langsiktig».

Les også Tesla har kjøpt bitcoin for nesten 13 milliarder kroner

I tillegg ser Tesla på muligheten for å kunne godta bitcoin som betaling for produktene sine i fremtiden. Det vil i så fall skje «i begrenset omfang» i starten, og Tesla kan velge å droppe å veksle inn kryptovalutaen som blir betalt inn, skrev selskapet i dokumentet til amerikanske myndigheter mandag.

På det meste kostet én bitcoin 47.493 dollar i natt, ifølge Bloomberg. Dette er det høyeste nivået kryptovalutaen noensinne har vært på.

– En etter en av selskapene vil legge til bitcoin i sine regnskaper og det kunne ikke bli større enn Tesla. Se for deg hva det vil gjøre med tilgangen og etterspørselen om 100 selskaper putter bare en prosent av pengene sine i bitcoin, sier Vijay Ayyar, Asia-sjef i kryptobørsen Luno til Bloomberg.

Publisert: Publisert: 9. februar 2021 06:33