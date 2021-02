Skal ha slått Bezos med kajakkåre – nå overtar han Amazon

Han blir arvtageren til Jeff Bezos. – Jassy er en av verdens mektigste ledere, ikke bare innen sky- og teksektoren, men i hele businessverden, sier analytiker.

ARVTAGER: Andy Jassy har jobbet under Jeff Bezos i snart 24 år. Snart blir han ny sjef i Amazon. Vis mer byoutline Stuart Isett / Polaris Images / NTB

– Jeg tok min siste eksamen på HBS (Harvard Business School red.anm.) den første fredagen i mai 1997, og jeg startet i Amazon den påfølgende mandagen. Jeg visste ikke hva jobben ville være, eller hvilken tittel jeg ville få.

Det har Andy Jassy tidligere sagt til en Harvard-podkast, ifølge The Guardian.

Over to tiår etter at karrieren startet har han blitt 53 år gammel. I tredje kvartal tar han over som konsernsjef i Amazon etter gründeren Jeff Bezos.

– Andy er godt kjent i selskapet og har vært i Amazon nesten like lenge som jeg, skrev Bezos i en e-post til de ansatte da det ble kjent at han ville gå av.

– Han vil være en fremragende leder, og han har min fulle tillit, fortsatte han som nå er på vei ut.

Jeff Bezos blir styreleder i Amazon når han går av som administrerende direktør. Vis mer byoutline Joshua Roberts / Reuters / NTB

At han skulle bli den åpenbare arvtageren til sjefsjobben forsto mange da netthandelsdirektør Jeff Wilke forlot selskapet i fjor.

Men allerede tidlig i karrieren var Jassy nær Bezos, i kraft av å være gründerens tekniske rådgiver, en stilling som omtales som en stabssjefsrolle, ifølge Bloomberg.

Allerede kort tid etter han startet skal han ha gjort et noe spesielt førsteinntrykk på Bezos. Under et typisk bedriftsarrangement skal Jassy ved et uhell ha truffet sjefen i hode med en kajakkåre, skriver Brad Stone som i 2013 skrev bok om Bezos og Amazon.

Pengemaskinen

Da Amazon Web Services (AWS) lanserte sine første tjenester i 2006, var det med Jassy som leder. Det er stillingen han har hatt de siste 15 årene.

AWS kan ses på som en leverandør av det meste tilknyttet internett, og det har gjennom årenes løp blitt størst i verden.

Strømmegiganten Netflix er en av AWS’ største kunder. Ifølge AWS dekker selskapet stort sett alle behovene Netflix har innen databehandling og lagring.

Historien om AWS skal ha startet allerede tidlig på 2000-tallet. Amazon hadde problemer med å bli større. Dette gjorde at selskapet bygget egne interne systemer, som var starten på det hele, skrev TechCrunch i 2018.

Nettstedet skrev da om at Jassy hadde vært på en konferanse for å fortelle om oppstarten. Der ble det blant annet sagt at de etter hvert forsto at de var blitt så gode på å drive infrastrukturtjenestene, at teamet lurte på om det kunne være en businessmulighet der.

– I retrospekt ser det (AWS) ganske åpenbart ut, men den gangen tror jeg ikke vi virkelig hadde forstått det, sa Jassy under arrangementet.

I 2019 hadde AWS 45 prosent markedsandel innen såkalte infrastrukturtjenester, ifølge analysebyrået Gartner.

Andy Jassy skal lede rundt 1,3 millioner ansatte. Her fra en konferanse i California i 2016. Vis mer byoutline Mike Blake / Reuters / NTB

– En av verdens mektigste ledere

Det har også blitt den store pengemaskinen til Amazon. Der netthandelsvirksomheten i fjor hadde et driftsresultat på rundt 9,4 milliarder dollar, var det samme hos AWS på 13,5 milliarder dollar.

I norske kroner hadde Amazon Web Services dermed et driftsresultat på 116 milliarder kroner i 2020.

Størrelsen på selskapet gjør at Bloomberg har skrevet at Jassy antageligvis har vært «verdens viktigste person innen tekindustrien» det siste tiåret.

Analytiker Dan Ives i Wedbush Securities går enda lengre.

– Jassy er en av verdens mektigste ledere, ikke bare innen sky- og teksektoren, men i hele businessverden, har han sagt til Business Insider.

Beryktet møterom

Han skal også ha et eget møterom ved siden av kontoret, som har fått navnet «Chop», ifølge Business Insider, som har snakket med et titalls nåværende og tidligere Amazon-ansatte.

Navnet «Chop» skal være en forkortelse for novellen «Charterhouse of Parma» fra 1839, som han skal ha lest da han gikk på college.

«Om man går til et Chop-møte med Andy, bør du være klar», sier en tidligere ansatt til Business Insider. Dette fordi at Jassy har enorm tillit til de ansatte og derfor vil bli svært skuffet om man ikke er godt forberedt.

Angivelig var det i et slikt møte Jassy i januar besluttet at den omstridte medieplattformen Parler, som er populær blant Trumps støttespillere, skulle forbys fra Amazon Web Services’ nettverk.

Nå vil tiden vise om han tar med seg Chop videre når han om rundt et halvt år overtar ledelsen i gigantkonsernet.