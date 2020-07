Facebook-feil førte til store problemer for flere apper

En rekke mobilapper hvor brukeren er tilkoblet via Facebook, deriblant Spotify, hadde problemer over store deler av verden fredag ettermiddag. I 15-tiden melder Spotify at problemet skal være løst.

Vis mer Lucas Jackson / X90066

Publisert: Oppdatert: 10. juli 2020 16:00 , Publisert: 10. juli 2020 13:19

Strømmetjenesten Spotify hadde store tekniske problemer fredag. Over store deler av verden ble det rapportert om feil ved tjenesten.

Spotify selv bekreftet at det er problemer på en av sine Twitter-kontoer.

– Vi driver og undersøker, og vil holde dere oppdatert her, skrev Spotify.

Like før klokken 15 melder Spotify på Twitter at problemene skal være ordnet.

Problemet skal ha ligget i at mobilappen lukket seg så fort den ble åpnet. Dette er et problem også flere andre applikasjoner har hatt, ifølge Aftonbladet.

Blant annet skal både datingapplikasjoner som Tinder og Viber ha hatt problemer. Det samme med lydboktjenesten Storytel, skriver avisen.

– Det stemmer at iOS-brukere av apper som har integrasjon med Facebook opplever problemer akkurat nå og også de kundene hos Storytel har de problemene, sier kommunikasjonssjef Don Panas i Storytel til Aftonbladet.

Også streamingtjenesten Viaplay opplever problemer med sin app, bekrefter selskapet på Twitter. Ifølge Downreactor er også Pinterest, New York Times og flere spillapper rammet.

Facebook bekrefter problemene, og skriver på egne nettsider at de undersøker «økte problemer» med tilkoblingen som fører til at apper krasjer.

Det kan for ordens skyld nevnes at Facebook ikke virker å ha hatt problemer med noen av sine egne apper.