Milliondryss over smartby-klyngen Nordic Edge

Smartby-klyngen Nordic Edge får seks millioner kroner i året i en periode på fem år.

Stavanger september 2019: Utstillingen Nordic Edge Expo viser fra VR-teknologi: – Det er nesten som virkelighet, sier Aygun Aliyeva om den virtuelle teknologien fra hp. Her spiller hun «Beat Saber» Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert: 19. november 2020 11:47 , Publisert: 19. november 2020 11:08

Nordic Edge i Stavanger er utnevnt som Arena Pro i det nasjonale programmet for næringsklynger. Programmet er et statlig finansiert samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

– Vil skape eksportnæring

- Nå begynner det forsterkede arbeidet med å skape en ny og stor norsk eksportnæring for smartbyprodukter og tjenester. Dette vil sikre at Norge tar del i et raskt voksende internasjonalt marked. Nordic Edge skal være pådriver og katalysator i utviklingen på vegne av våre medlemmer, sier Trygve Meyer, klyngeleder i Nordic Edge i pressemelding.

Pengene skal gå til prosjekter og utvikling av kompetanse for forsterket innovasjonskapasitet, og internasjonal vekst hos små og mellomstore bedrifter.

Det norske klyngeprogrammet består av norske nærings- og innovasjonsklynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. Programmet er et statlig finansiert samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Arena Pro betyr 6 millioner kroner i året i en periode på fem år.

Smartere byer

Nordic Edge har rundt 100 medlemmer fra privat sektor, offentlig sektor og akademia som har til felles at de jobber for smartere, mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Nordic Edge startet opp i 2025 og er Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn, ifølge pressemeldingen

- At Nordic Edge nå får Arena Pro-status betyr at de har gjort et kjempegodt arbeid gjennom mange år. Det er veldig kjekt for Stavanger kommune, men det er fantastisk for hele regionen. Nå kommer det masse penger inn til ny satsning som skal bidra til den omstillingen som vi skal i gang med, sier Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune.

Les på E24+ Denne fyren kan hjelpe deg på flyplassen

Les også Trondheim får 190 mill i støtte: Blir europeisk smartby

Les på E24+ Oljebedrifter danner nytt selskap for å drifte smartbyer