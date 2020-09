Telia tar nye grep: Fjerner Get-navnet etter 14 år

Telia-konsernet har gjennom tiår kjøpt selskap etter selskap i det norske markedet. Etter hvert har de også droppet kjente merkenavn som Chess, TDC, Tele2 og NetCom. Nå forsvinner også Get, som skal døpes om til Telia.

15. september 2020

Historien om TV- og bredbåndsleverandøren Get får nå et nytt kapittel – i hvert fall navnemessig. Selskapet skal nemlig bytte navn til Telia.

– Vi har halvparten av Norges befolkning som kunder. Det er et fantastisk utgangspunkt, sa Pal Runne Kaalen, sjef for privatmarkedet i Telia da han innledet presentasjonen i Telias lokaler tirsdag.

– Nå samler vi mobil, internett og TV på et sted. Dette er starten på en fantastisk reise for kundene og oss, fortsatte han.

Kaalen la ikke skjul på at navnebytte er et omfattende stykke arbeid for Telia-organisasjonen. Navnebytte skal i hovedsak skje i dag:

– Vi har jobbet ett år med dette prosjektet og skal bytte i dag. Vi har biler ute med ny profilering allerede. Alle nye dekoderbokser som sendes ut er med ny profilering. Vi bytter ikke ut eldre dekodere, men programvaren vil bli oppdatert, sier markedsdirektør Camilla Forberg.

Navnebytte påvirker kun Get og ikke OneCall, MyCall, Phonero og FutureHome.

Må fortsatt rydde i IT-systemer

Selv om Telia nå bytter om på navnet slik at man kan få både mobil, TV og internett fra Telia, så er ikke all oppryddingen på kammerset ferdig etter oppkjøpet av Get.

– Vi er på langt nær ferdig med den reisen. Vi har fått mange av systemene til å snakke bedre sammen, men vi har en vei å gå, sier Kaalen.

– Vi jobber hardt for å rulle ut støttesystemer til butikker og kundeservice slik at de har oversikt og kan møte kunden med større kjennskap og forståelse for hva kunden trenger og har behov for, fortsetter han.

– Det at IT-systemene ikke er fult integrert ennå, hindrer det mulighetene deres for å drive effektivt kryssalg til kundene?

– Nei. Det har vært én av tingen med høy prioritet, sier Kaalen.

Røtter tilbake til 60-tallet

Historien om Get begynte i 1969 under navnet Janco Kabel TV AS. Ut ifra det første norske, kommersielle fellesantenneanlegget i Oslo vokste virksomheten etter hvert kraftig.

I 1997 kjøpte United Pan-Europe Communications seg opp i Janco og i 1999 byttet de navn på selskapet til UPC Norge.

Opp gjennom historien har det vært en rekke oppkjøp og transaksjoner. Get-navnet ble til i 2006, da UPC ble solgt til britiske Candover.

Dagens eier Telia kom på banen i juli 2018, da de annonserte avtalen om å kjøpe TDC Norge, selskapet som eide Get, for over 20 milliarder kroner. Oppkjøpet ble godkjent av Konkurransetilsynet i oktober samme år.

Etter at Telia solgte seg ut av bredbåndsselskapet NextGenTel i 2013 hadde selskapet lenge vært på jakt etter en ny posisjon i TV- og bredbåndsmarkedet i Norge. Selskapet fikk ikke kloa i Broadnet, men lykkes altså i å kjøpe Get.

At Telia kvitter seg med et kjent merkenavn i Norge er heller ikke ukjent. Telia-konsernet satser tungt på Norge og Norden og de siste årene har flere kjente navn blitt ofret for å kunne løfte frem Telia-navnet:

PS! Telia har foreløpig valgt å beholde Phonero-navnet etter oppkjøpet i 2017.

Lover forenkling

– Kundene skal få en enklere hverdag ved å samle alt på et sted, sa Kaalen.

Han og markedsdirektør Camilla Forberg vil friste Get-kundene nå med halv pris på mobil i tre måneder i lanseringsperioden.

– Vi har mange kunder som er triple-play (internett, mobil og TV, journ.anm.) og det er en kundegruppe i vekst. Det vi ser er at jo mer vi kan legge i tilbudet til kundene, jo mer fornøyde er de, sier Forberg.

Hun la ikke skjul på at det vil komme flere tilbud som kobler de ulike teknologiene sammen:

– Vi tilbyr allerede i dag kundene mer mobildata hvis de har TV og internett fra Get, som nå altså skal hete Telia, sa Forberg og la til at kundene og så reserveløsning gjennom mobil hvis bredbåndet faller ned.

– Er det muligheter for vekst i bredbåndsmarkedet gjennom dette grepet, eller handler dette mest om å vokse i mobilmarkedet?

– Vi tror det brede tilbudet vi vil tilby vil appellere slik at vi blir enda mer attraktive for mulige lokale partnere (i bredbåndsmarkedet, journ.anm.), sier Kaalen og fortsetter:

– Men dette handler ikke utelukkende om mobilvekst. Ved å samle alt og utvikle teknologi så ligger det også vekstmuligheter i å få forbrukerne til å kjøpe tjenester hos oss. Det er altså ikke bare snakk om vekst i form av antall kunder, men hvor mye kundene legger igjen hos oss totalt.

På spørsmål om det vil bli billigere å samle alt hos Telia, svarte Kaalen forsamlingen at det «alltid skal lønne seg å være Telia-kunde».

– Vil dere tilby totalløsninger på tvers, så folk kan ha bredbånd, TV og mobil både hjemme og på hytten?

– Det er åpenbart at når vi samler hele dette universet, så gir det mulighet for å kombinere ulike produkter for å dekke ulike behov, sier Kaalen og fortsetter:

– Noen vil foretrekke å samle alt, mens andre ikke vil ønske det. Uansett får vi muligheten til å tilby kundene ulike verdiforslag.

Selskapet fikk spørsmål om navnebytte får konsekvenser for de ansatte:

– Det er ingen omorganiseringer i dette og det vil ikke ha noen personalmessige konsekvenser, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde.

