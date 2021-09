Altibox kjøper 5G-frekvenser for 724 millioner

Altibox satser stort på trådløst bredbånd via 5G. Selskapet skal betale 724 millioner kroner for slike frekvenser på de neste 20 årene.

Administrerende direktør Tor Morten Osmundsen og styreleder Toril Nag i Altibox ser frem til å utvide virksomheten med 5G-tjenester. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Altibox har kjøpt 5G-frekvenser for å bygge ut trådløst bredbånd til folk som bor på steder uten bredbånd-forbindelse over kabler.

Hittil har Altibox tilbudt internett gjennom fiberoptiske kabler, og selskapet leverer i dag til 740.000 husstander i Norge. Men nå skal altså de som ikke kan nås med en kabel også få tilbud om bredbånd av høy kvalitet.

Tre andre

5G-frekvenser selges på auksjon av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og auksjonen ble gjennomført med fire deltakere denne uken. Totalt ble det solgt frekvenser for 3.892.612.000 kroner. Direktør Pål Vien Espen i Nkom er svært fornøyd med resultatet.

På auksjonen kjøpte Altibox 100 MHz (i 3,6 GHz-båndet) for 724 millioner kroner. Telia kjøpte også 100 MHz, mens Telenor kjøpte 120 MHz og Ice kjøpte 80 MHz.

– I praksis kan vi nå gi folk i hele landet et tilbud om trådløst bredbånd. Det er første gang vi satser på et slikt tilbud, sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland i Altibox sitt eierselskap Lyse.

Administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox ønsker ikke å si hvor mye selskapet skal investere i utbyggingen av trådløst bredbånd neste år, eller hvor i Norge utbyggingen starter opp.

Altibox har hittil bare satset på fiberoptiske kabler. Nå blir selskapet også trådløst i det nye 5G-nettet. Vis mer

Vil nå flere

– Vårt langsiktige arbeid med å bygge ut et nasjonalt fibernett danner et solid utgangspunkt for å utvide virksomheten til å også inkludere løsninger basert på 5G. Vi ønsker å nå enda flere kunder med vårt tilbud, og 5G-frekvensene er en naturlig utvidelse av vår infrastrukturposisjon, sier styreleder Toril Nag i Altibox i en pressemelding.

Nesten tredobling

Auksjonen resulterte i at staten fikk inn nesten tre ganger så mye på 5G-frekvensene som den minsteprisen som var satt.

De fire aktørene gikk gjennom 33 budrunder, og dermed gikk prisen opp fra 1,4 milliarder kroner til 3,9 milliarder kroner.

Myndighetene har gitt en viss rabatt til de selskapene som påtar seg utbygging i distriktene. Rabatten var samlet 480 millioner kroner, og den gikk til både Telia, Telenor og Altibox.

Viktig forsterkning

Ifølge Nkom er det svært viktig at mobilnettene i Norge forsterkes.

– Auksjonen er et viktig steg for å nå regjeringens mål om raskt bredbånd til alle husstander og virksomheter i hele Norge innen 2025. Nkom har i forkant av auksjonen vært tydelig på at vi ønsket minst fire aktører som kunne kjempe i auksjonen om ressurser til landsdekkende nettverk. Resultatet kan gi tøffere konkurranse som utfordrer Telenor og Telia i mobilmarkedet, og gi økt konkurranse av fast, trådløst bredbånd, til beste for sluttkundene, sier direktør Pål Vien Espen i Nkom i en pressemelding.