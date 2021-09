Stor dronekontrakt i USA til Forus-selskap

KVS Technologies på Forus skal levere tjenester innen inspeksjon og tilstandsmonitorering av strømnettet til nettselskaper over hele USA. Verdien i norske kroner er over 515 millioner kroner.

KVS Technologies skal nå ansatte folk, ifølge toppsjef Cato Vevatne. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Kontrakten med Spright, en dronesatsing eid av det Amerikanske luftfartsselskapet Air Methods, deres største kontakt noensinne.

«Det er en spennende dag hos oss i KVS Technologies på Forus i dag. Vi har gleden av å meddele at vi har inngått en kontrakt verdt 60 millioner dollar med Spright, en dronesatsing eid av det Amerikanske luftfartsselskapet Air Methods», skriver KVS Technologies i en pressemelding torsdag morgen.

Forus-selskapet skal levere tjenester innen inspeksjon og tilstandsmonitorering av strømnettet til nettselskaper over hele USA.

– Som å gå fra kretsmester til verdensmester

- Dette er litt som å gå fra kretsmester til verdensmester i ett og samme år. Nå blir det store fokuset å rekruttere nok av de rette folkene, som er nøkkelen til å håndtere veksten vi star ovenfor, sier Cato Vevatne, toppsjef i KVS Technologies til AftenbladetE24.

«Kraftnettet i USA er cirka 50 ganger større enn det vi har her i Norge, så potensialet er enormt,» skriver selskapet i pressemeldingen.

Basert på den strategiske avtalen, skal KVS Technologies lanseretjenestene sine i Nord-Amerika, og Spright har enerett på alle flyvninger for inspeksjon av lineær infrastruktur.

«Dette partnerskapet fører sammen to viktige aktører innen droneteknologi og kommersielle flyoperasjoner, og har som mål å innta en lederposisjon i markedet for inspeksjon av lineær infrastruktur i USA», skriver KVS Technologies i meldingen.

Nye metoder for inspeksjon

Tradisjonelle metoder for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon omfatter blant annet lavtflyvende helikoptre eller linjemontører som jobber på bakken. KVS Technologies forteller at selskapet har utviklet og kommersialisert en løsning som kan hjelpe nettselskapene med å dekke de økte behovene til elektrifisering og øke kapasiteten i nettverkene sine.

«Løsningen består av et spesialdesignet, ubemannet luftfartøysystem, Explorer E30, som er skapt for å utføre autonome og utslippsfrie luftinspeksjoner i stor skala.»

Spright ble grunnlagt for å bidra til å løse mange av de største utfordringene til lokalsamfunn i hele NordAmerika, ifølge Joe Resnik, direktør for Spright.

– De eksisterende utfordringene innen infrastruktur krever

innovasjon og teknologi for å finne mer effektive løsninger. Det er på dette området at samarbeidet med KVS Technologies kommer til å gjøre en forskjell. Ved å ta i bruk nye teknologier kan vi løse mange av

infrastrukturutfordringene raskere og på en mer ansvarlig måte, og med et tydelig fokus på sikkerhet, sier Resnik, ifølge pressemeldingen.