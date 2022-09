Tapte nesten 30 millioner på «kryptovinteren»

SAN FRANCISCO (E24): Glauber Contessoto (34) er hardt rammet av det siste årets kryptoras. Beholdningen hans av Dogecoin har falt med rundt 30 millioner kroner siden toppen i fjor, men han har likevel ikke mistet troen på kryptovaluta.

For noen år siden jobbet Glauber Contessoto i musikkindustrien i Los Angeles. Han hadde lenge skrapt sammen penger for å kjøpe sitt eget hus, men husdrømmen syntes stadig uoppnåelig, så han investerte sparepengene sine i aksjemarkedet, hvor han tjente en god slant.

Så brøt krigen om Gamestop-aksjen ut i januar 2021. Contessoto tapte mye penger.

– Jeg ble frustrert og mistet troen på børsene, sier 34-åringen.

Derfor bestemte han seg for å finne et alternativt investeringsobjekt.

Valget falt på kryptovaluta, nærmere bestemt «meme-mynten» Dogecoin, som ble laget som en spøk i 2013.

EKS-MILLIONÆR: I løpet av to måneder ble Glauber Contessoto dollarmillionær på grunn av investeringer i kryptovalutaen Dogecoin. Så gikk kursen rett ned.

I 2021 var dette den eneste kryptovalutaen man kunne kjøpe via den populære investeringsappen Robinhood, i tillegg til de langt mer utbredte – og langt dyrere – myntenhetene Bitcoin og Ethereum. Contessoto tenkte at mange småaksjonærer ville gå over til krypto, fordi mange var frustrert over aksjemarkedet - i likhet med ham selv.

– Flesteparten av disse ville trolig investere i noe som var morsommere og billigere enn Bitcoin og Ethereum, sier han.

I tillegg hadde Elon Musk vist offentlig støtte til Dogecoin, legger Contessoto til.

I februar begynte han å kjøpe Dogecoin for fire cent per mynt. De første to månedene sto kursen nesten stille, men Contessoto mistet ikke troen. I stedet for å selge, handlet han stadig mer.

– Så begynte det å stige noe helt vanvittig.

Vekst og fall

På denne tiden, våren 2021, var optimismen i kryptomiljøene stor. Prisen på den tradisjonelle kryptovalutaen Bitcoin hadde hatt en ellevill vekst siden høsten før. Mens én Bitcoin kostet rundt 10.000 dollar i september 2020, var kursen over 58.000 i begynnelsen av mai 2021.

Prisutviklingen på Ethereum var nesten enda villere. I begynnelsen av september 2020 var kursen rundt 330 dollar. 7. mai var den ca. 3.900 – over ti ganger så høy.

I Miami ble byens sportsarena oppkalt etter kryptobørsen FTX, og byens borgermester åpnet for at innbyggerne skulle kunne betale skatt i krypto.

Kryptovaluta Kryptovaluta er en form for digitale penger, men er i motsetning til vanlige valutaer (som kroner) ikke styrt av en sentralbank og koblet til en nasjonal økonomi.

Bygger på blokkjedeteknologi, en slags digital protokoll som ligger åpent tilgjengelig i et globalt nettverk. Transaksjoner blir automatisk registrert og godkjent, uten å gå veien om en tredjepart.

Det finnes over fire tusen varianter av kryptovaluta. De to største er bitcoin og ethereum.

Myntene som ble lagd etter bitcoin går også under fellesbetegnelsen altcoin. Kilder: CoinMarketCap, Investopedia Vis mer

Et halvår senere ble det klart at også idrettsarenaen Staples Center i Los Angeles skulle få krypto-navn, gjennom en avtale verdt over seks milliarder kroner. Samme måned nådde kursen på Bitcoin 69.000 dollar.

Så begynte alt å rase.

– I begynnelsen var det snakk om en markedskorreksjon, sier kryptoinvestor Felix Hartmann.

– Så falt en hel kjede av feilbygde systemer i løpet av veldig kort tid.

ERFAREN: Felix Hartmann har drevet et kryptohedgefond siden før den forrige krypto-vinteren i 2018.

I mai kollapset kryptovalutaen TerraUSD, som var knyttet opp mot den amerikanske dollaren og regnet som en såkalt «stabil mynt». Den dro med seg søstervalutaen Luna, og begge mistet nesten all verdi – nærmest over natten.

Det førte til at kryptohedgefondet «Three Arrows Capital» gikk over ende, mens låneplattformene Voyager Digital og Celsius søkte om konkursbeskyttelse i det som er blitt betegnet som kryptos «Lehmann Brothers-øyeblikk».

Tobarnsmor Jess Archer er én av rundt fem millioner kunder som ble rammet.

Hun hadde nettopp solgt huset, og i påvente av å kjøpe ny bolig, satte hun ca. 700.000 kroner i kryptovaluta inn i Voyager. Hun fikk ni prosent rente på innskuddet. Det hele virket trygt, og hun var sikker på at hun hadde tatt en klok avgjørelse.

Så, en dag i juli, fikk hun en e-post fra Voyager om at alle kontoer var midlertidig stengt. Hun prøvde å logge inn på kontoen sin, men det gikk ikke.

– Jeg gråt i to dager, jeg var så opprørt og fortvilet, sier hun.

– Dette er midler jeg har jobbet for hele livet. Jeg er alenemamma og hadde planlagt å bruke pengene på et nytt hjem til meg og barna mine.

TAPTE STORT: Tobarnsmor Jess Archer hadde plassert ca. 700.000 kroner hos «krypto-banken» Voyager Digital. Nå har de søkt om konkursbeskyttelse, og hun får ikke lenger tilgang på midlene.

I motsetning til det tradisjonelle banksystemet, hvor kundeinnskudd vanligvis er forsikret, var det i disse tilfellene ikke formell forbrukerbeskyttelse på plass. Archer sier hun har slitt mye med skyldfølelse etter at hun innså at pengene hennes kanskje var tapt.

Nå håper hun at noen vil kjøpe opp låneplattformen, som ble lagt ut på auksjon forrige uke, så hun forhåpentligvis kan få tilbake noen av pengene sine.

– Jeg prøver bare å fortsette videre som før og håpe på det beste, sier hun.

IT-medarbeider Brandon Lawrence håper at han i hvert fall kan få igjen halvparten av pengene han satte inn i Celsius, spesielt ettersom han hadde tatt opp lån mot aksjeporteføljen sin i Robinhood.

– Den dagen jeg fikk beskjed om at alle uttak var satt på pause, sank hjertet mitt ned i magen. Jeg visste at jeg var i trøbbel, sier Lawrence.

Hva som vil skje med plattformen videre, er imidlertid fortsatt uvisst, ettersom konkurssaken fortsatt er under behandling.

– Alt jeg vet, er at jeg bruker nesten hele lønnsslippen min på å betale tilbake et marginlån, sier Lawrence.

– Men jeg har ingenting å vise til, bortsett fra forlegenhet og skam.

Den nye vinteren

Samlet sett har kryptoindustrien tapt verdier for nærmere 2.000 milliarder kroner siden toppen i november i 2021, noe som har fått eksperter til å beskrive situasjonen som en ny «krypto-vinter».

Markedsverdien til børsnoterte Coinbase har eksempelvis sunket rundt tre fjerdedeler, og daglig leder Brian Armstrong advarte i slutten av august om at nedgangstidene kunne vare i 12–18 måneder.

Samtidig har det kommet krav om strengere reguleringer.

Prisen på Bitcoin har sunket til under 20.000 dollar. Prisen på Ethereum ligger rundt 1.200, ned over 20 prosent den siste måneden, på tross av forrige ukes massive oppdatering som beskrives som «den største hendelsen i Ethereums historie».

Kryptoinvestor Felix Hartmann er imidlertid optimistisk. Selv om han tror noen «overvurderte» prosjekter fortsatt kan kollapse, spår han at kryptomarkedet sakte, men sikkert vil klatre oppover i løpet av det neste halvannet året.

– Vi merker at pengene begynner å strømme inn igjen, sier han.

– Så langt i år har vi samlet inn mer penger enn vi gjorde i hele 2021.

RISIKABELT SPILL: Mange millioner mennesker har tapt store penger på kryptovaluta det siste året.

Hartmann opprettet hedgefondet Hartmann Capital like før «krypto-vinteren» i 2018 og har sett de siste oppturene og nedturene på nært hold. Denne «vinteren» er vesentlig annerledes enn den forrige, mener han.

– Krypto er blitt langt mer institusjonalisert de siste årene. Investorer ser ikke lenger bort fra krypto. De vet at krypto er kommet for å bli og at dette er et kortsiktig tilbakeslag, sier han.

Samtidig er kryptomarkedet fortsatt svært ungt, påpeker adjunkt Nik Bhatia ved University of Southern California.

– Det innebærer at risikoen vil bli overdimensjonert, sier Bhatia, som har skrevet bok om Bitcoin og digital valuta og driver nyhetsbrevet The Bitcoin Layer.

«MEME-COIN»: Dogecoin er en av de alternative kryptovalutaene som gjerne beskrives som «alt-coins».

Han påpeker at det er viktig å skille mellom Bitcoin og annen kryptovaluta, som han mener har et langt mer spekulativt preg.

– Mye krypto vil mislykkes, men jeg tror på en langsiktig adopsjon av Bitcoin, uavhengig av hva som skjer på tvers av kryptoindustrien, sier Bhatia.

Tror på ny vår

For Glauber Contessoto er det blitt en vill ferd i kryptomarkedene. I løpet av to måneder hadde hans opprinnelige 188.000 dollar blitt til over en million – nærmere ti millioner norske kroner. I ukene etter steg verdien enda mer. Først til to millioner dollar, så nesten tre millioner dollar på høyden 7. mai 2021.

Contessoto ble omtalt i en egen episode i New York Times’ suksess-podcast «The Daily». På Twitter, hvor han opererer under brukernavnet «SlumDOGE millionaire», har han opparbeidet seg godt over 220.000 følgere. På YouTube følges han av 130.000 brukere.

KRYPTO-INFLUENSER: Glauber Contessoto har fått flere hundretusen følgere på sosiale medier som følge av sine investeringer i kryptovaluta.

Da verdien på Dogecoin begynte å falle, lot han være å selge seg ned.

– Jeg var mer interessert i å skape en plattform og en merkevare rundt det jeg gjorde enn den faktiske verdien av pengene, sier han.

– Jeg ville bare være en sterk representant for hva det vil si å være en krypto-investor.

Men det er med blandede følelser han har sett verdien synke ned til cirka samme nivå som da han investerte første gang. Han medgir at han angrer på at han ikke solgte unna en del.

– Det hadde nok vært en god idé å selge for rundt 500.000 dollar for å diversifisere porteføljen min noe, sier Contessoto.

FORTSATT TILHENGER: Glauber Contessoto har ikke mistet troen på Dogecoin og annen kryptovaluta. Hjemmet hans i Las Vegas er fylt med krypto-stæsj.

Nå har han flyttet fra Los Angeles til Las Vegas, hvor boligprisene er mye lavere, men han er fortsatt leietager.

I juni skrev han et innlegg i Newsweek. Det hadde tittelen: – Jeg har tapt nesten 3 millioner dollar på Dogecoin.

På tross av den voldsomme nedgangen på investeringen hans, har han imidlertid ikke mistet troen på kryptovaluta.

– Jeg tror det er like før det eksploderer, og kryptovaluta virkelig blir nyttig på daglig basis, sier han.

– I løpet av de neste fem-ti årene tror jeg at kryptovaluta kommer til å bli en del av alles hverdag.

BRATT FALL: Glauber Contessoto kan ikke lenger kalle seg Dogecoin-millionær etter kryptovalutaens kollaps i markedene. Men han tror Dogecoin vil stige til nye høyder i fremtiden.

Også Jess Archer og Brandon Lawrence tror at kryptovaluta vil bli en viktig del av den økonomiske fremtiden, selv om de personlig har lidd store tap.

– Kryptovaluta er ikke problemet, det er løsningen, sier Lawrence.

– Det er når folk tar risiko med andres penger at ting begynner å smuldre opp.

E24 har vært i kontakt med Joshua Sussberg, som representerer Celsius og Voyager. Han har ikke besvart våre henvendelser.