USA vil forby nedlasting av Tiktok og Wechat

Denne helgen vil USA blokkere nedlasting av de kinesiske appene. Samtidig fortsetter diskusjonen om et oppkjøp av Tiktoks amerikanske virksomhet.

Publisert: Oppdatert: 18. september 2020 14:22 , Publisert: 18. september 2020 13:44

Det amerikanske handelsdepartementet vil forby operatører som Apple og Google å tilby appene WeChat og Tiktok på sine plattformer i USA fra søndag.

Amerikanske selskaper blir også blokkert fra å tilby pengeoverføringer gjennom WeChat i USA.

Det bekrefter departement i en melding fredag.

– Dagens tiltak viser nok en gang at president Trump vil gjøre alt i hans makt for å garantere vår nasjonale sikkerhet og beskytte amerikanere fra det kinesiske kommunistpartiet, sier USAs handelsminister Wilbur Ross i en uttalelse.

– På presidentens vegne har vi tatt viktige grep for å bekjempe Kinas ondsinnede innsamling av amerikanske statsborgeres personopplysninger, samtidig som vi fremmer våre nasjonale verdier, demokratiske regelbaserte normer og aggressiv håndheving av amerikanske lover og regler, fortsetter han.

Beslutningen vil imidlertid ikke hindre amerikanske selskaper i å tilby appene eller å handle med Wechat-eieren Tencent Holding utenfor USA, skriver Reuters.

Forbudet kommer mens Oracle og Bytedance, eieren av Tiktok, har dialog med Trump-administrasjonen om hvordan de skal løse et mulig oppkjøp av virksomheten i USA.

Kinesiske Bytedance har forsøkt i selge USA-virksomheten siden Donald Trump beordret et forbud dersom et salg innen 45 dager ikke blir et faktum. Denne fristen går ut på søndag.

Dagens tiltak fra handelsdepartementet kommer som svar på presidentordren, ifølge meldingen.

