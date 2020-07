Gjør narr av Tesla-shortere med røde satengshorts

Tesla-sjef Elon Musk har gjort alvor ut av løftet om å selge såkalte «short shorts», i det som kan se ut som et stikk mot investorer som har veddet mot Tesla-aksjen.

Joe Skipper / Reuters

Publisert: Publisert: 6. juli 2020 11:24

De røde satengshortsene ble gjort tilgjengelig på selskapets nettsider denne helgen, sammen med en rekke andre Tesla-merkede klesplagg.

«Løp som vinden eller underhold som Liberace med våre røde sateng- og gullkantede shorts,» heter det i beskrivelsen av shortsen på nettsidene.

«Nyt eksepsjonell komfort fra børsslutt,» heter det videre.

Elon Musk skriver selv på Twitter at et par koster «Bare 69,420 dollar». Det kan sannsynligvis være en referanse til en oppsiktsvekkende Twitter-melding fra Musk om å ta Tesla av børs for 420 dollar aksjen, som ble sendt ut tilbake i 2018.

To år senere handles aksjen for nesten tre ganger så mye, med en rekordhøy stengekurs på 1.208,66 dollar før helgen. Aksjen markerer ti år på børs i år, og har på den tiden steget 4.125 prosent, ifølge CNBC. Hittil i år er aksjen opp 189 prosent.

Bloomberg, som også omtaler Teslas «short shorts», skriver at Musk flere ganger har vitset om å selge shortsene overfor investorer som har tatt short-posisjoner mot selskapet, inkludert fond-eier David Einhorn.