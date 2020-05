Smittestopp-app får varsel om pålegg

Datatilsynet har varslet Folkehelseinstituttet (FHI) om vedtak om pålegg knyttet til appen Smittestopp.

Bakgrunnen for varselet er at Datatilsynet mener det er mangler ved behandlingsprotokoll og risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjort i forbindelse med app-løsningen.

Formålet med appen er angitt som «digital smittesporing».

Det er ifølge Datatilsynet ikke godt nok.

– Appen har i realiteten flere formål slik som oppsporing og varsling om covid-19-smitte, overvåkning av befolkningens bevegelser, analysearbeid og forskning. Dette skal fremgå av en protokoll, sier direktør Bjørn Erik Thon i en melding tirsdag kveld.

FHI mottok fredag varselet om pålegget. På sine nettsider skriver FHI at de er enige at appen reiser flere «personvernmessige problemstillinger»

– Vi presiserer at appens to formål gjennomgående er kommunisert i all kommunikasjon rundt appen, både i personvernerklæringen, konsekvensvurderingen for personvern (DPIA), nyhetssaker og tekster på nett, i intervjuer og pressekonferanser. Appens to formål er også nedfelt i forskrift. Det at dette er formulert for overordnet i behandlingsprotokollen skal vi selvfølgelig endre umiddelbart, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet i en oppdatering på nettsiden.

Datatilsynet fortsetter med kontrollsaken mot FHI og appen Smittestopp. Tilsynet skal se videre på problemstillinger rundt formål, nytteverdi, innsamling og lagring av personopplysninger, heter det i meldingen.

