Krypto-fotballkort av Erling Braut Haaland solgt for 6 millioner

Et «unikt» kryptofotballkort av nordmannen er blitt et av de mest verdifulle digitale sports-samleobjektene i verden.

Et digitalt fotballkort av Erling Braut Haaland er et av de mest verdifulle digitale sport-samleobjektene i verden, ifølge Goal. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Søndag kveld ble fotballkort av blant andre Erling Braut Haaland tilgjengelig på plattformen Sorare.

Da kunne man by på ulike kort med rogalendingen. Et sort kort, betegnet «unik», ble auksjonert bort for 609.512,85 euro. Det tilsvarer i overkant av 6 millioner kroner med dagens kurs.

Kortet er merket sjeldent, og er ifølge fotballnettstedet Goal et av de mest verdifulle digitale sport-samleobjektene i verden.

Plattformen Sorare tilbyr fotballkort som «NFTer», altså Non-fungible tokens.

Teknologien bak NFTer er den samme som ligger bak kryptovaluta, men når det gjelder kunst brukes det til å verifisere eierskapet på en blokkjede mens kunstverket kun er en digital fil.

Verdsatt til milliarder

Sorare ble startet i Paris i 2018, og ble sist verdsatt til 4,3 milliarder dollar i september i fjor, ifølge Reuters. Det tilsvarer omtrent 38,6 milliarder norske kroner.

Sorare hentet 680 millioner dollar i en finansieringsrunde samtidig, og da var det Japanske Soft Bank som gikk inn med mest, ifølge nyhetsbyrået. Det var ifølge Forbes den femte største finansieringsrunden for et kryptoselskap noensinne. Da fikk de også inn Serena Williams i styret, ifølge magasinet.

Nå har de inngått et samarbeid med tyske Bundesligaen, og det er i den sammenheng at NFT-ene av Haaland har blitt tilgjengelige, da han spiller for tyske Borussia Dortmund.

– Bundesligaen har lenge hatt sin posisjon som den ledende innen sportsinnovasjon, vi ser konstant fremover, fokusert på å gi vår globale fanbase nye opplevelser og måter å komme i kontakt med deres favoritt klubber og spillere, sier den internasjonale lederen for Budesligaen Robert Klein til Goal.

Fra før har plattformen også lisensavtaler med 200 klubber, som Paris Saint-Germain, Juventus og Liverpool, ifølge Forbes.

«Flippe»-potensial

I motsetning til sine konkurrenter er heller ikke Sorare børsnotert eller eid av større medieselskaper, slik som DraftKings eller Flutter Entertainments, påpeker Forbes.

Plattformen er heller bygget på kryptovalutaen Ethereum, som kan gi brukerne mulighet til å kjøpe fotballkort som NFTer. Det gir dem eierskap, som gir potensial for å «flippe» kortet til profitt senere, skriver magasinet.

Ethereum er i skrivende stund den nest dyreste kryptovalutaen på CoinMarketCap, kun slått av Bitcoin.