I over ti år har Frp eid Oljefondet.no: Nå vil Norges Bank be om domenet på nytt

Besøkende til nettadressen Oljefondet.no blir ført direkte til Fremskrittspartiets nettside. Partiet eier domenet, og Oljefondet har ikke fått lov til å ta over. – Vi ønsker selvsagt gjerne å ta over domenet, sier Norges Bank.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fra 2009 til 2014 brukte Fremskrittspartiet (Frp) nettsiden oljefondet.no som en informasjonssiden om partiets meninger om oljefondet. Siden ble avpublisert etter at Dagens Næringsliv sendte spørsmål til daværende finansminister og Frp-leder Siv Jensen om siden.

Da sa partiet til DN at de ville vurdere å gi fra seg oljefondet.no til Norges Bank, om spørsmålet kom.

Kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management (NBIM), som for de fleste er kjent som Oljefondet, forteller at Oljefondet var i kontakt med Frp for noen år siden om å overta domenet.

– Det ble den gang ikke noe av. Vi ønsker selvsagt gjerne å ta over dette domenet, så det er naturlig at vi tar kontakt med dem igjen, skriver Skaar i en e-post til E24.

Hun viser til Frp når hun blir spurt om hvorfor det ikke ble noe av overtagelsen da det var oppe.

Sendes til Frps nettsider

I dag blir man sendt rett til Frps nettsider om man prøver å åpne oljefondet.no.

– Etter en helhetsvurdering valgte partiet å beholde domenet, skriver markedssjef Helge Fossum i Frp i en SMS til E24.

Han forteller at de akkurat nå ikke har noen planer for bruk av domenet.

– Hva skal til for at Oljefondet skal kunne overta domenet?

– Det får vi vurdere hvis de eventuelt tar kontakt igjen, skriver Fossum.

Han vil ikke si om de diskuterte en pris da de var i dialog med NBIM om domenet.

Da partiet kjøpte nettsiden i 2009 fortalte de til NTB at de kjøpte det av en privatperson for mellom 3.000 og 5.000 kroner.

– Når vi fikk sjansen, kjøpte vi domenenavnet. Vi vil legge ut opplysninger om fondet og vårt eget syn på hvordan det skal brukes, forklarte daværende stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter til NTB.

