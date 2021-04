Norsk droneselskap med gjennombruddsår

Nordic Unmanned fra Sandnes gikk i desember på børs og har en markedsverdi på rundt 900 millioner kroner. Den ferske årsrapporten viser en inntektsøkning på 108 prosent.

Med disse dronene har gründer Knut Roar Wiig hatt bedriftens gjennombruddsår. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Droneselskapet var det første i sitt slag som ble børsnotert i Europa. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har kontorer i hjembyen Sandnes, Oslo og Frankfurt. I løpet av 2021 har bedriften et mål om å ha over 100 ansatte. I dag har de 63 ansatte.

I årsrapporten som ble offentliggjort tirsdag legges nøkkeltallene fra gjennombruddsåret frem. 66,5 millioner kroner i omsetning og et overskudd på 2.6 millioner er fasit.

– Vi gikk inn i 2020 som et lite, ulønnsomt og ukjent firma. Vi avsluttet 2020 som et lønnsomt og hurtigvoksende børsnotert selskap. For et år det har vært, sier gründer Knut Roar Wiig i årsrapporten.

I samme rapport kommer det frem at Sandnes-selskapet droner har tilbrakt 781 timer, altså til sammen over 32 dager i luften. Dette er en økning på 221 prosent sammenlignet med 2019. I tillegg lanserte de Skandinavias første hydrogendrevne drone.

– Jeg er mer optimistisk for fremtiden enn hva jeg var da jeg lekte med ideen om Nordic Unmanned. For det første fortsetter jeg å se enorme fordeler med den økende bruken av droner i forskjellige roller. Droner er tryggere, rimeligere og bedre for miljøet enn helikoptre eller fly. For det andre er vi ikke alene om å se disse fordelene, og markedet vokser raskt, sier han i rapporten.

I rapporten hevdes det at et europeiske dronemarked forventes å doble fra 2020 til 2025. På tross av at Europa er bedriftens hovedfokus vil nå også USA og Midtøsten være fokusområder for den raskt voksende Sandnes-aktøren.

– Vi aldri vært sterkere og bedre posisjonert til å utnytte denne markedsmuligheten. Vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet, med førsteklasses offentlige og private kunder samt industripartnere, avslutter Wiig.

Gründeren sier at om de skal fortsette å vokse må de ha evnen til å løfte blikket. Nettopp derfor peker de på nye muligheter utenfor Europa.

– Selv om det europeiske markedet er det viktigste for oss har vi en skalerbar forretningsmodell. Mulighetene for droneteknologien er global, og er ikke bare begrenset til Europa. Med mer kapasitet vil vi kunne løfte fokusert, sier han.

Selskapet gikk altså på børs i desember. Da de debuterte var kursen på 14,70. Nå ligger kursen på omtrent 39 kroner.

– Det betyr at mottakelsen har vært svært god, sier Wiig.

