Bitcoin passerte 17.000 dollar

Kryptovalutaen stiger til over 17.000 dollar for første gang siden desember 2017.

Bitcoin-kursen har svingt voldsomt de seneste årene. Vis mer byoutline Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Publisert: Oppdatert: 17. november 2020 13:42 , Publisert: 17. november 2020 13:21

Bitcoin har fått seg et kraftig løft den siste tiden.

Tirsdag fortsetter oppgangen og prisen for en «mynt» passerte like etter klokken 13.00 over 17.000 dollar, eller rundt 154.000 kroner, for første gang siden slutten av desember i 2017.

Med dette er bitcoin-kursen opp over 130 prosent siden årsskiftet.

Bykset har kommet etter flere positive nyheter, blant annet at betalingstjeneste-giganten Paypal vil la kunder kjøpe kryptovaluta på deres betalingstjenester etterhvert. Samt allerede fra tidlig neste år vil kunne bruke kryptovaluta for å kjøpe varer og tjenester.

I tillegg har Bloomberg skrevet at selskaper som Square og Microstrategy nylig har investert i bitcoin.

På det høyeste i 2017 lå kursen på rundt 20.000 dollar og det er nå i overkant rundt 15 prosent opp til dette nivået. På bunnen i 2018 lå prisen for en bitcoin på rundt 3.300 dollar, som betyr at kursen har steget om lag 400 prosent siden.

