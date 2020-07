Amazon trekker beskjed om Tiktok-forbud

Nettgiganten påla ansatte å slette den populære appen av hensyn til sikkerheten i en epost. Nå sier en talsperson at eposten ble sendt ved et uhell.

Sikkerheten rundt videoappen Tiktok er stadig mer omstridt Vis mer OLIVIER DOULIERY / AFP

Publisert: Oppdatert: 11. juli 2020 00:05 , Publisert: 10. juli 2020 21:06

Amazon ba fredag sine rundt 500.000 ansatte om å slette Tiktok-appen fra mobilen innen 10. juli i en epost, ifølge flere amerikanske medier.

– På grunn av sikkerhetsrisiko er ikke Tiktok-appen lenger tillatt på mobile enheter som har tilgang til Amazon-email. Hvis du har Tiktok på enheten din, må du fjerne det innen 10. juli for å beholde tilgang til Amazon-eposten. På dette tidspunktet er det tillatt å bruke TikTok fra nettleseren på din Amazon-laptop, sto det i eposten, gjengitt av blant andre Reuters.

Noen timer senere sier en talsperson for selskapet at eposten ble sendte ved et uhell.

– Eposten som som i morges (amerikansk tid, journ.anm.) ble sendt til noen av våre ansatte, ble sendt ved en feil. Det er ingen endring i våre retningslinjer angående Tiktok, sier en talsperson til Wall Street Journal.

Tiktok er en video-app med over 2 milliarder nedlastinger, eid at kinesiske Bytedance, som har blitt anklaget for å ha tette bånd til kinesiske myndigheter.

Frykten går ut på at appen kan misbruke storstilt innsamling av personlig data og verste fall utlevere dette til myndighetene i Kina.

Tiktok sa i en uttalelse, etter at eposten ble kjent, at brukersikkerhet er svært viktig, og at de ikke forsto Amazons bekymringer.

På grunn av det kinesiske eierskapet og økt spenning mellom USA og Kina, har debatten rundt Tiktoks sikkerhet tiltatt.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa i et intervju med Fox News natt til tirsdag at landet vurderer å forby kinesiske sosiale medier, og da spesifikt videotjenesten Tiktok, skriver Bloomberg.

Tidligere denne uken bekreftet Tiktok at de trekker appen fra Google og Apples applikasjonsbutikker i Hongkong, som et svar på Kinas innføring av den nye sikkerhetsloven i bystaten. Videoappen ble også forbudt i India forrige uke.

