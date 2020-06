USA: Huawei og ZTE er en trussel mot landets sikkerhet

Begge de to selskapene svartelistes som følge av beslutningen.

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 19:03 , Publisert: 30. juni 2020 18:41

Det kommer frem i en pressemelding fra USAs føderale kommunikasjonsmyndighet (FCC) tirsdag.

– Med dagens ordre, og basert på den overveldende vekten av beviser, har byrået utpekt Huawei og ZTE som en nasjonal sikkerhetsrisiko til USAs kommunikasjonsnettverk – og til vår 5G-fremtid, sier FFC-styreleder Ajit Pai i en uttalelse.

Det har lenge vært kjent at FCC arbeidet med en slik beslutning. Allerede før jul stemte styret for at de to selskapene skulle utpekes som en nasjonal sikkerhetstrussel. Både Huawei og ZTE har tidligere bedt amerikanske myndigheter om ikke å ta den endelige beslutningen, som altså ble gjort tirsdag.

Svartelistes

Beslutningen innebærer at selskapene svartelistes fra USA, og at penger fra FCCs «Universal Service Fund» ikke lengre kan brukes til å kjøpe, reparere, forbedre eller på andre måter støtte tjenester produsert av de to selskapene.

«Universal Service Fund» er et system med subsidier og avgifter som administreres av FCC og som skal sikre bred tilgang til telekommunikasjonstjenester i USA.

En skole kan for eksempel søke støtte fra fondet til å kjøpe utstyr, og nå vil det ikke være mulig å bruke disse pengene på produkter fra Huawei eller ZTE.

Totalt har systemet i år mulighet til å gi 8,3 milliarder dollar i tilskudd.

Styreleder Pai hevder i sin uttalelse at de to selskapene har tette bånd til Kinas kommunistiske parti og landets militære apparat. Han legger også til at de begge stort sett er underlagt kinesisk lov som «forplikter dem å samarbeide med landets etterretning.

– Vi kan og vil ikke tillate Kinas kommunistiske parti å utnytte sårbarhet i nettverket og kompromittere vår kritiske kommunikasjonsinfrastruktur, sier Pai.

Han understreker samtidig at beslutningen «beskytter» FCCs «Universal Service Fund» fra å bli bruk til å støtte opp under selskaper som «bryter nasjonal sikkerhet».