Facebook skal bygge 37.000 kilometer lang kabel rundt Afrika

Den undersjøiske kabelen vil være nesten like lang som jordens omkrets, og har som mål å gi nettilgang til over én milliard innbyggere.

Publisert: Publisert: 14. mai 2020 18:15

Facebook skal bygge en 37.000 kilometer lang undervannskabel, som skal strekke seg rundt Afrika.

Målet med kabelen, som har fått navnet «2Africa» er å tilby internettilkobling til Afrikas 1,3 milliarder innbyggere.

Med sine 37.000 kilometer vil kabelen være blant de største av sitt slag i verden, og lengden er «nesten like stor som jordens omkrets», ifølge Facebook.

Den skal koble sammen 23 land i Afrika, Midtøsten og i Europa, og vil tilby nesten tre ganger så mye nettkapasitet som i dag, skriver nettgiganten.

Kabelen kommer også til å støtte videre vekst i 4G og 5G-nett for kontinentet, som Facebook beskriver som det «minst tilkoblede» området i verden, der bare en fjerdedel av innbyggerne har nettilgang i dag.

Internasjonalt samarbeid

Ifølge CNBC har Facebook slått seg sammen med selskaper som China Mobile, sørafrikanske MTN, samt franske Orange og britiske Vodafone for å gjennomføre prosjektet.

Partnerne kommer i tillegg til en rekke lokale afrikanske operatører.

Samtidig er det Nokia-eide Alcatel Submarine Networks som har fått oppdraget om å bygge selve kabelen.

Foreløpig er det ikke klart hvor mye penger Facebook og partnerne har samlet inn for å gjennomføre prosjektet.

– 2Africa er en fortsettelse av den pågående innsatsen vår for å utvide den globale nettverksinfrastrukturen, skriver Facebook.

– Vi har samarbeidet med partnere over hele verden for å bygge flere undersjøiske fiberoptiske kabler, som er i front for industrien når det gjelder rekkevidde, kapasitet og fleksibilitet, legger nettgiganten til.