Teknologiganter grilles om konkurranse og markedsmakt

Fire av verdens mektigste menn skal grilles i Representantenes hus om mulig maktmisbruk og brudd på konkurranselovgivningen. Donald Trump truer med presidentordre. Følg høringen direkte i videoen lenger ned i saken.

Saken oppdateres gjennom kvelden.

Amazons Jeff Bezos, Apple-sjef Tim Cook, Apple-sjef Tim Cook, Google-sjef Sundar Pichai og Facebook-sjef Mark Zuckerberg skal torsdag svare Kongressen på kritiske spørsmål – via videolink – knyttet til deres markedsposisjon.

Høringen skjer etter at føderale myndigheter i over ett år har etterforsket de store teknologiselskapene – der de blant annet har samlet inn mer enn 1,3 millioner dokumenter.

Amerikanske myndigheter har tidligere fremsatt ulike påstander om maktmisbruk fra de fire selskapene som blir etterforsket. Det gjelder blant annet Googles dominans i annonsemarkedet, Facebooks kjøp av WhatsApp og Instagram, reglene for Apples App Store og Amazons behandling av uavhengige selgere.

Det er ventet at komiteen skal legge frem en rapport om etterforskningen enten senere i sommer eller tidlig i høst.

Selv om ikke toppsjefene for Twitter og Microsoft er til stede under denne høringen, er det ventet at konsekvensene av denne rapporten også kan treffe disse nettgigantene.

Avviser markedsmakt

Apple-sjef Tim Cook sier selskapet han leder «ikke har en dominerende markedsmakt» i markedet for smarttelefoner.

Han sier det er stor konkurranse med rivalene Samsung, Google og Huawei.

Han forsvarte også Apples avgift på digitale transaksjoner i App Store, der brukere blant annet kan laste ned applikasjoner.

Truer med presidentordre

USAs president Donald Trump har kommentert høringen på Twitter. Han skriver at han vil utstede en presidentordre om ikke den amerikanske kongressen gjør det presidenten mener er rett overfor teknologigigantene.

En presidentordre er en ordre gitt ut av USAs sittende president, som føderale etater er forpliktet til å følge opp.

Ble flyttet

Høringen skulle egentlig holdes mandag denne uken, men ble flyttet til onsdag på grunn av dødsfallet til kongressrepresentanten John Lewis.

Flyttingen av høringen har ført til at Facebook har flyttet fremleggelsen av sine kvartalstall fra onsdag til torsdag, samme dag som også Alphabet, Amazon og Apple skal legge frem sine resultater for kvartalet.

