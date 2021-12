Ny fartsdump for Teslas gigantfabrikk ved Berlin

Det har dukket opp enda et hinder for at elbilprodusenten skal kunne utvide produksjonskapasiteten fra januar. Miljøaktivister, vannforsyning og utsatte høringer kan påvirke planene om gigantfabrikken.

Aktivister har kjempet mot Teslas fabrikk i Tyskland i lang tid. Bildet er fra januar i fjor. Vis mer

Tesla har bygget fabrikken ved Berlin i mer enn to år. Selv om de har mottatt mye ros for investeringene og de potensielle nye arbeidsplassene i regionen, har veien vært preget av flere lokale konflikter og motstand.

Den siste utviklingen som har bremset opp planene er en konflikt om et varmepumpeanlegg i regionen, hvor gigantfabrikken ligger. Dette kan påvirke fabrikkens drift, skriver det tyske mediet RBB24. En høring om dette anlegget skulle holdes tidligere denne måneden, men ble utsatt.

Ifølge Berliner-Zeitung gjelder saken tiltak iverksatt av miljøaktivister på grunn av vannforsyning i regionen, som inkluderer pumping av vann til Teslas anlegg. Det forventes nemlig at fabrikken trenger store mengder vann årlig, som bekymrer miljøvernerne. Dermed gjenstår det å se om Tesla-sjef Elon Musks planer om å produsere biler ved fabrikken allerede i januar kan gjennomføres.

Mål om produksjon i januar

– Berlin er ekstremt viktig for Teslas utvidede kapasitetsplaner for 2022 og utover, sier analytiker og administrerende direktør i Wedbush Securities, Dan Ives til CNBC.

Han legger til at det har vært mange hindringer i Teslas vei mot å være operativ, og at det er viktig at fabrikken produserer biler i januar.

Tesla kunngjorde planene sine for gigantfabrikken i Berlin, som er den første i Europa, i slutten av 2019. Med det girer Tesla opp konkurransen mot de tradisjonelle tyske bilprodusentene som Volkswagen og Daimler.

Tesla har blitt tvunget til å takke nei til mer enn 1,1 milliarder euro i europeiske subsidier for fabrikken, etter at forsinkelser førte til at de ikke møtte betingelsene for finansieringen, skrev Financial Times i november.

Elbilprodusenten hadde søkt om pengene gjennom et EU-program etablert for å utvikle batteriindustrien på kontinentet.

EU krever at alle selskaper som mottar midlene skal være den «første industrielle utplasseringen» av teknologien, noe som betyr at batteriene ikke allerede kan lages på et annet Tesla-anlegg. Etter forsinkelsen vil derfor batteriproduksjonen mest sannsynlig være igangsatt på en annen fabrikk.

Slanger i dvale skapte problemer

Tesla fikk også beskjed om å slutte å felle trær rundt byggeplassen i Berlin, skrev Business Insider i fjor. Det var særlig slanger og øgler som hadde gått i dvale som bremset utbyggingen. Slettsnoken er en slangeart som også finnes i Norge, langs kysten fra svenskegrensen og til Jæren.

– Jeg tror de undervurderte byråkratiet de ville møte i forsøket på å bygge ut i Berlin. De forventet ikke å bruke tre måneder på å snakke om å kutte trær, sier analytiker Ives.

Også en rapport om potensiell ulykkesrisiko fra mai i år som inneholdt farer fra lagret avfall til batteribranner og lekkasjer satte kjepper i hjulene for elbilprodusenten. Den interne rapporten har blant annet det tyske mediet Bild skrevet om tidligere.

Erkjente at vannforsyning er en utfordring

Miljøaktivister uttrykker bekymringer over de potensielle miljøeffektene, og problemene med vannforsyningen.

I sin årlige konsekvensrapport for 2020 sa Tesla at det nye anlegget i Tyskland så vel som fabrikken i Texas vil resultere i «ytterligere reduksjoner i vannforbruket vårt per kjøretøy», slik som fabrikken i Shanghai. I rapporten erkjente selskapet at vannforsyning er en utfordring på grunn av klimaendringer.

«Vann blir stadig knappere ettersom klimaet endres. Det er grunnen til at vi reduserer vannforbruket vårt gjennom hele vår virksomhet så mye som mulig», heter det i rapporten.

På spørsmål om hvorvidt Teslas nye fabrikk kan ramme vannforsyningen i regionen, har imidlertid Elon Musk svart med latter, ifølge Bloomberg.

– Denne regionen har så mye vann. Bare se rundt deg. Det er vann overalt. Ser dette ut som en ørken for deg? Det er latterlig. Det regner mye, uttalte Elon Musk i august.