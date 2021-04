Tampnet feirer tjueårsjubileum med milliardinvestering

Stavangerselskapet Tampnet sikrer fibernett til mange av verdens offshoreanlegg. Etter storkontrakt med BP femdobler de investeringene fra et vanlig år. – Vi er offshores svar på Telenor og Telia, sier konsernsjef.

Konsernsjef Per Helge Svensson i kontrollrommet på Tampnets lokaler i Jåttåvågen. Her kontrolleres og overvåkes Tampnets installasjoner. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Tampnet startet som en slags spin-off fra det som den gang het Statoil i 2001. I år feirer de altså tjueårsjubileum. Sammen med oljegiganten begynte de sin reise ved å etablere fiberløsninger i Tampenområdet i Nordsjøen.

I et vanlig år investerer selskapet mellom 200 og 400 millioner kroner. Men som følge av en storavtale med BP i Mexicogolfen antar de å investere mer enn en milliard kroner i 2021. Innen fem år regner de å ha en gjennomsnittlig årlig investering i infrastrukturen på to milliarder.

– Det var et ønske fra industrien, at noen måtte ta eierskap over utviklingen av en standardisert telekom-infrastruktur i Nordsjøen. Det var starten på det som ble Tampnet, sier konsernsjef, Per Helge Svensson.

Med nett midt på havet

Selskapet som hører hjemme i Jåttåvågen, legger fiberkabler under havbunnen og strekker dem mellom Norge, Skottland, England, Danmark, Tyskland, Nederland, Irland, Sverige og USA. Dette gir offshoreanlegg i Nordsjøen og Mexicogolfen full 4G-dekning.

– Vi sammenligner oss ofte med Telenor og Telia. Vi legger kabler og bygger mobilnett ved bruk av vindmøller, plattformer og andre installasjoner. Fiberen er vår motorvei og vi har bygget et nettverk på toppen av motorveien. På plattformene har vi basestasjoner som gjør at vi kan betjene andre plattformer, rigger, supplyskip og kommersiell trafikk med 4G-nettet vårt, sier Svensson.

Mangedoblede investeringer i 2021 for Tampnet og konsernsjef Svensson. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Derfor er det ikke bare er oljerigger og vindfarmer som kan benytte seg av mobildata midt på Nordsjøen. Om du skulle finne det for godt å ta seilbåten over til Shetland vil du ha nett midt ute på havet. Din private operatør vil koble seg til Tampnets nettverk å gi deg full dekning.

– Hvis ikke din private operatør har avtale med oss, vil du gjennom en app koble deg direkte opp til mobilnettet vårt, sier markedssjef Søren Arentsen.

I april ble det klart at Tampnet skulle overta BPs 1200 km lange fibernettverk i Mexicogolfen. Handelen gjør dem til den største nettverksoperatøren i regionen. Utbyggingen sikrer både 4G- og 5G-dekning. Det er denne avtalen som gjør at 2021 blir et rekordår for Stavanger-bedriften. Men de ser seg også om etter nye områder å bygge i.

– Det er kostbart å drive med dette, men vi er lønnsomme og har god vekst. Utover Nordsjøen og Mexicogolfen har vi aktivitet i Canada, Trinidad & Tobago og Brasil slår Svensson fast.

Illustrasjon over Tampnets dekningskart i Mexicogolfen etter overtakelsen av BPs fibernett. Vis mer byoutline Tampnet

– Mindre olje- og gass

På tross av at olje- og gassnæringen fremdeles er deres største kunde, er fornybar energi av stor interesse. Ifølge konsernsjefen vil Tampnets tjenester blant annet kunne effektivisere bruken av offshore vindturbiner.

– Vi vil kunne tilby redusert karbonavtrykk, gjennom overvåking og fjernstyring av anlegg. Samt tilby offshore vindmøller teknologi hvor man reduserer vedlikeholdsbehovet, som vi jo vet er en av de dyreste faktorene med offshore vind, sier Svensson.

– Vi identifiserer oss mindre med olje- og gass, men mer med offshoreindustrien generelt. Men det er likevel naturlig å ha et tett forhold til olje- og gassindustrien, da de har de største installasjonene, legger han til.

Derfor vil olje- og gassindustrien være viktig for Tampnet også i tiden fremover. Konsernsjefen er optimistisk på vegne av bransjen. Han føler seg sikker på at behovet for deres tjenester ikke vil bli mindre i tiden fremover.

– Oljefelt går jo tomme på et tidspunkt. De plattformene vi kobler våre fiberkabler til har en ganske lang horisont. I tillegg benytter vi i større grad vindmøller. Jeg er veldig optimistisk for hvordan havområdene vil kunne utvikles i fremtiden, slår konsernsjefen fast.

Illustrasjon over Tampnets dekningskart i Nordsjøen. Inne i de indigo-skraverte feltene vil både offshoreanlegg og du ha tilgang til deres nett gjennom din operatør. Vis mer byoutline Tampnet

Kan redde liv

Tampnet vil ikke bare tilby teknologi som gjør det lettere å lese av sensorer, koble seg på ubemannede anlegg eller få større oversikt over anleggene. Deres teknologi vil også kunne redde liv. Svensson ser tilbake på en av de verste offshore-ulykkene i historien, Deepwater Horizon-utblåsningen i 2010, hvor elleve mennesker mistet livet.

– Den gang sto flere hundre skip klar til å delta i redningsarbeidet, men man klarte ikke å organisere det fordi de manglet muligheten til effektiv kommunikasjon. Med Tampnets mobilnett er dette på plass, sier Svensson.

– Vanlige småbåter vil også kunne bruke våre nettverk til å ringe med sine private telefoner, forutsatt at deres operatør har en avtale med oss, legger han til.

Selskapet legger heller ikke skjul på hvilke fordeler offshorearbeidere kan få av deres teknologi. For anlegg som er dekket av deres fibernett, vil ansatte kunne ligge på lugaren å nyte full 4G-dekning, akkurat som hjemme.

