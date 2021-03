Meglerhus: Netflix taper over 50 milliarder på kontodeling hvert år

Netflix har tjent godt, men også tapt store summer på at flere bruker samme konto. Det prøver strømmekjempen å få en slutt på.

Er du en av de antatt mange som bruker en Netflix-konto på tvers av husholdninger, kan det bli siste sesong for dette snart.

Ifølge meglerhuset Citi går Netflix glipp av inntekter på drøye 6 milliarder dollar (over 50 milliarder kroner) i året på at brukere deler kontoen sin med andre.

– Deling av passord koster amerikanske selskaper rundt 25 milliarder dollar årlig. Vi anslår at Netflix står for rundt 25 prosent av disse tapte inntektene, sier Citi-analytiker Jason Bazinet til Bloomberg.

Netflix’ inntekter havnet på 6,64 milliarder dollar i fjerde kvartal av 2020.

Det amerikanske nyhetsbyrået melder at Netflix omsatte for rundt 25 milliarder dollar i fjor, som tilsvarer 212 milliarder kroner.

Angriper deling

Strømmetjenester som Netflix, HBO Go, Amazon Prime og Disney tillater brukere å opprette flere profiler for samme konto, men disse er kun ment for personer i samme husholdning.

Nylig ble det kjent at Netflix prøver å slå ned på kontodeling på flere måter.

Blant tiltakene er en totrinnspålogging, og brukere har ved innlogging fått beskjed om at kontoen må bekreftes via e-post eller tekstmelding.

– Denne testen er utformet for å sikre at personer som bruker Netflix-kontoer har tillatelse til å gjøre det, uttalte en representant for Netflix til den australske kanalen ABC News.

Noen brukere har fått opp meldingen: «Dersom du ikke bor sammen med eieren av denne kontoen, må du ha en egen konto for å se videre», melder BBC.

Risikerer kundedupp

Grepene mot kontodeling kan øke Netflix’ inntekter med 10 prosent, men selskapet risikerer å miste kunder, ifølge Bloomberg.

– Når strømmetjenester blir mer sentrale blir det stadig viktigere for aksjonærene å unngå dette tyveriet, skriver Citi.

Netflix har gjort det svært godt i en coronanedstengt verden og har flere enn 200 millioner brukere.

Helt siden 2011 har Netflix vært et selskap som hadde negativ kontantstrøm, ettersom kostbare produksjoner har tæret på finansielle musklene. Dermed har selskapet også vært avhengig av å hente penger fra markedene.

Den tiden er nå forbi, skal man tro selskapet. I den forrige kvartalsrapporten heter det at selskapet «tror vi ikke lengre har behov for å hente ekstern finansiering for vår daglige drift».