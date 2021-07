Vellykket romferd for verdens rikeste mann

Verdens rikeste mann Jeff Bezos ble tirsdag skutt opp i sin egen rakett New Shepard for å krysse grensen mellom atmosfæren og verdensrommet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Med seg hadde han et «mannskap» på tre, en 18 gammel unggutt fra Nederland, en 82 år gammel kvinne som er en NASA-pioner fra Texas, og sist, men ikke minst, sin egen bror.

New Shepard satte kursen mot verdensrommet på årsdagen for månelandingen til Apollo 11 for 52 år siden. Oppskytingen tok sted kl. 15.12 norsk tid tirsdag.

– Dette er virkelig vendepunktet, sier Rick Tumlinson, grunnlegger av risikokapitalfondet SpaceFund, til New York Times.

Han og andre har det siste året investert mer enn sju milliarder dollar, eller 63 milliarder kroner, cirka like mye som det norske forsvarsbudsjettet, ifølge et analyseselskap.

Jeff Bezos’ Blue Origin, sammen med Richard Bransons Virgin Galactic og Elon Musks SpaceX forventes nå gjøre romturisme til en levbar industri.

Raketten kalt First Step fraktet Jeff Bezos og tre andre passasjerer 106 kilometer opp i luften. Vis mer byoutline Blue Origin

Forsinket, men vellykket

Ferden til rommet ble noe forsinket av at ting tok litt lengre tid enn ventet, men klokken 15.12 tok Bezos og mannskapet av fra overflaten.

Klokken 15.16 nådde Bezos og resten av mannskapet verdensrommet, over 100 kilometer over overflaten. De er samtidig vektløse i verdensrommet.

På det høyeste nådde raketten 106 kilometer over overflaten. Klokken 15.17 begynte de sakte nedover igjen.

Klokken 15.19 landet selve raketten igjen på Jorden, mens kapselen landet 15.23. Totalt var de cirka ti minutter oppe i luften.

Jeff Bezos og de andre kom seg trygt ned igjen fra romferden. Vis mer byoutline Skjermdump / Blue Origin

Høyere enn konkurrenten

Bezos' romselskap Blue Origin sendte bæreraketten opp til 106 kilometers høyde, cirka 21 kilometer lenger opp i verdensrommet enn det Richard Branson klarte 11. juli.

Hele romferden tok ikke mer enn tolv minutter. Fire av de tilbrakte de utenfor Kármán-linjen som generelt regnes som grensen mellom atmosfæren og verdensrommet.

Tidligere har Blue Origin kommet med stikk på Twitter til Virgin Galactic for å ikke nå denne linjen. Linjen ligger 100 kilometer over Jordens overflate, mens Branson og blant annet det amerikanske militæret gjerne regner grensen for verdensrommet å gå allerede ved 80 kilometer over overflaten.

Passasjerene om bord New Shephard opplevde vektløshet i et par minutter.

Romkapselen er fullt automatisert, og det er ikke behov for trente piloter verken på turen opp eller ned. Bezos' bærerakett skal lande 3 kilometer fra oppskytingsstedet, mens kapselen lander med fallskjerm.

Jeff Bezos og de andre passasjerene landet igjen klokken 15.23. Vis mer byoutline Skjermdump / Blue Origin

God for ett norsk statsbudsjett

Jeff Bezos eier i dag eiendeler med en samlet verdi på 204 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det tilsvarer 1840 milliarder kroner og gjør Bezos til verdens rikeste person.

Det norsk statsbudsjettet er til sammenligning på 1515 milliarder kroner.

Samtidig har det kommet avsløringer om at Bezos i flere år har betalt null dollar i skatt til USA. Han har også blitt kritisert for å drive et svært fagforeningsfiendtlig selskap som skal ha brukt ulovlige midler for å hindre arbeidere fra å organisere seg.

Bezos var inntil nylig sjef for leverings- og skytjenestegiganten Amazon. Han grunnla selskapet for 27 år siden, men valgte 5. juli å gå av som sjef, like før han nå drar opp i verdensrommet.

Flere turer er planlagt

Blue Virgin har gjennomført 15 vellykkede ferder med New Shepard siden 2015. Det er planlagt to turer til i løpet av året.

Blue Origin har ennå ikke begynt å selge billetter til disse turene. Passasjerene vil bli trukket blant dem som deltok i en veldedighetsauksjon om den fjerde plassen på denne turen. Auksjonen innbrakte drøyt 250 millioner kroner.

Vinneren av denne plassen måtte trekke seg, og dermed ble det åpning for 18 gamle Oliver Daemen fra Nederland som fikk romferden i gave av sin far.

Vil bygge romkoloni

Bezos' yngre bror Mark var også med på turen, det samme er 82 år gamle Wally Funk. Hun var en av 13 kvinnelige piloter som tidlig på 1960-tallet ble tatt inn i NASA' Mercury-program. Men ingen av kvinnene kom seg opp i rommet.

Bezos grunnla Blue Origin i 2000 med mål om å en dag bygge kolonier i verdensrommet med kunstig tyngdekraft, der millioner av mennesker kan bo og jobbe.