26.300 norske Foodora-kunder rammet av datatyveri

Det tyske morselskapet Delivery Hero har startet en intern gransking, og forteller at myndighetene er varslet. Datatilsynet i Norge har imidlertid ikke hørt noe.

Selskapet med de rosa syklistene kom til Norge i 2015. Vis mer Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 18. juni 2020 05:50

Foodoras nordiske PR-sjef, Johanna Lindskog Lindell, bekrefter for E24 at de har identifisert et datatyveri, som gjelder kundeinformasjon fra 2016.

Totalt er om lag 480.000 personer berørt, og 26.300 av dem var registrert i Norge, forteller Lindell.

Informasjonen fra 2016 inneholdt leveringsadresse, e-post, kryptert passord, navn, etternavn, telefonnummer, siste innlogging i 2016 og registreringsdato i perioden.

Les også Norfund ble svindlet for 100 millioner: – Dette er dobbelt så stort som Nokas-ranet

Varsler kunder

Lindell forteller at alle kundene som har blitt rammet skal kontaktes.

– Informasjonen er fra noen land i våre nåværende og tidligere markeder, skriver Lindell i en e-post.

Hun forteller at deres morselskap, Delivery Hero, har innledet en grundig internutredning og har informert relevante datatilsynsmyndigheter.

– De jobber nå tett med sikkerhets- og datatilsynsgrupper, i tillegg til lokale myndigheter, for å finne hva som er årsaken til bruddet, skriver Lindell.

Les også Foodora tapte mer enn 50 millioner i fjor

Datatilsynet ikke varslet

Det norske Datatilsynet forteller onsdag kveld at de foreløpig ikke har blitt varslet om hendelsen.

Både Foodora og Delivery Hero har tyske hovedkontor, så er det trolig det tyske datatilsynet som eventuelt vil etterforske hendelsen.

Delivery Hero opererer i over 40 land globalt, med en rekke varemerker.

Les også Datatilsynet varsler overtredelsesgebyr på tre mill. til Bergen kommune