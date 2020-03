På innsiden av Telenor: Slik styres et gigakonsern i krisetider

Bedrifter verden over arbeider iherdig med å holde hjulene i gang og håndtere alt fra reiserestriksjoner og ulike utfordringer under corona-krisen. Her får du et innblikk i hvordan ledelsen i Telenor styrer et konsern dag til dag over to kontinent.

Konsernsjef Sigve Brekke innleder møtet i toppledelsen i Telenor på video fredag. Vis mer Skjermdump

Publisert: Publisert: 29. mars 2020 18:09

– Jeg vil bare begynne med å si at jeg er imponert over hvordan vi holder fighter-spiriten oppe.

Slik starter konsernsjef Sigve Brekke et videomøte i konsernledelsen i Telenor – eller rettere sagt hele ledelsen.

For i disse spesielle tider må man ikke bare endre måten man møtes på, men også måten man styrer og holder hverandre informert.

– Neste onsdag skal jeg holde en townhall-videomøte for 300 ledere i konsernet. Det er også stilig å se at vi i Asia har klart å erstatte 4G-ikonet på mobilskjermene til kundene med «Stay home» (Bli hjemme, journ.anm.), fortsetter Telenor-sjefen.

E24 fikk fredag morgen eksklusiv tilgang til å koble seg på de nesten daglige møtene som nå holdes av konsernsjef Sigve Brekke, med resten av konsernledelsen og alle sjefene for de ni landene i Asia og Norden.

– Vi har syv bekreftede smittetilfeller hos oss og 162 i karantene. Alle de smittede gikk rett i karantene, så vi har ingen smittespredning. Nettet i Norge holder stand, med unntak av et utfall vi hadde på bredbånd i forrige uke, særlig på Vestlandet, rapporterer Petter Børre Furberg, Norgessjef i Telenor, om situasjonen i hjemmemarkedet.

Sammen styrer Brekke og Telenor-ledelsen et gigantkonsern med 186 millioner kunder, rundt 20.000 ansatte og 114 milliarder i årlig omsetning – i en tid der store deler av næringslivet og samfunn verden over er stengt ned, og der teleselskapenes mobil- og bredbåndsnett er viktigere enn noensinne.

Utviklingen er ulik i de ulike landene og svenske myndigheter har så langt valgt å holde samfunnet langt mer åpent enn i Norge:

– Her i Sverige anbefaler myndighetene foreløpig bare de i de store byene å jobbe hjemmefra, men vi er i kontakt med myndighetene og 230 ansatte er erklært som kritiske for samfunnet nå. Det sikrer dem barnehageplass og lignende ved behov, orienterer Sverige-sjef Kaaren Hilsen.

– Vi har en håndfull smittetilfeller her og det begynner å gå opp for myndighetene hvor utfordrende denne corona-situasjonen er, supplerer fungerende Myanmar-sjef Hans Martin Høegh Henrichsen.

Nye tider, nye arbeidsmetoder

Selv om verden står i en krise og diskusjonene er alvorspreget, så fører samtidig hjemmekontortilværelsen at det kommer noen humorfylte øyeblikk innimellom:

– Jørgen, du har fått den en ny stil ser jeg, humrer Sigve Brekke i starten av møtet når alle kobler seg på, og ser på finansdirektør Jørgen A. Rostrup – som stilte opp i hettegenser.

– og Cecilie du har fått oppgradert med ny stol hjemme ser jeg, fortsetter Brekke til konserndirektør for HR, Cecilie Heuch.

Konsernsjef Sigve Brekke forsøkte tidligere å ha alle landsjefene som en fast del av konsernledelsen, men det ble for tungvint og konsernledelsen ble etter hvert kraftig nedjustert til sentrale stabsfunksjoner og regionsjefer (cluster-sjefer på Telenor-språket).

Men dette er ikke en normal tid.

For selv om Telenor ikke på langt nær er like hardt rammet som mange andre – flyselskaper, hoteller, oljeselskaper og frisører – så er selskapet i beredskapsmodus. Finansdirektør Jørgen A. Rostrup forteller til E24 litt om hvordan man tenker i toppen av et konsern når en krise inntreffer som dette:

– Det er jo klart at for meg som finansdirektør går det fort i alt som har med kontantstrømmen å gjøre – fra det store bildet -at vi har det bank og finansielle oppsettet som trengs – og helt ned til operative tingene som om vi har god nok kontroll på kredittverdighet til kunder og at vi får betalt våre leverandører som vi skal, sier han og fortsetter:

– Samtidig er det nok ikke telekom som treffes hardest av dette og vi fokuserer på å holde virksomheten i gang.

Grameenphone-sjef Yasir Azman forteller fra hjemmekontoret at mobilnettet må holde – fordi hans 76 millioner kunder ikke har bredbånd å falle tilbake på, slik vi har i Norden Vis mer Skjermdump

Prioritet nummer én: Nettet

Diskusjonene i ledermøtet bærer preg av at pågangen i nettene og at man sikrer driften har høyeste prioritet.

– Vi har 76 millioner kunder som er avhengig av oss fordi det ikke finnes bredbånd som alternativ for dem, orienterer Grameenphone-sjef Yasir Azman fra Bangladesh.

Samtidig er det også sånn at selv en telekomgigant kan slite med teknikken. Midt under Brekkes innledning går nemlig skjermene i svart for deltagerne i Norden:

– Hva skjedde, var det bare jeg som falt ut, spør Brekke da videokonferansen blir koblet på igjen.

– Vi her i Asia var på hele tiden, så som du skjønner så har vi kontroll på nettene våre, spøker Grameenphone-sjef Yasir Azman i Bangladesh til latter fra resten av ledelsen.

Samtalen er raskt tilbake på spor.

Det er Ruza Sabanovic, teknologidirektør i konsernet, som har det overordnede ansvaret for at ting fungerer som de skal teknisk sett nå:

– Vi ser at trafikken øker jevnt over, både i Asia og i Norden. I Norden ser vi en vekst i tale på 44 prosent og 12 prosent på data. Norge leder an med 18 prosent datavekst. Vi ser i Asia at det også nå er stor vekst i trafikken i Malaysia og Bangladesh kommer også etter, forteller Sabanovic.

– Vi har ikke hatt noen store hendelser ennå, men trafikken øker og vi må ha et fokus på dette fremover, fortsetter hun.

Samtidig trakk hun frem bekymringsverdige tall om at datakriminaliteten øker. Hun rapporter om en 50 prosent økning i antallet forsøk på innlogging fra personer som ikke skal ha tilgang til ulike tjenester, ifølge Telenors egne analysesystemer.

Selskapet overvåker ikke bare egne nett, men også nettverkene til en rekke bedrifter verden over, og har dermed en unik innsikt i hva som skjer på det store internettet.

HJEMMEKONTOR OVER HELE VERDEN: Telenors Norden- og Finland-sjef, Jukka Leinonen, er på hjemmekontor i det eneste fylket i Finland som så langt er corona-fri. Vis mer Skjermdump

Samfunnet banker på døren

Markedsdirektør Lars Thomsen redegjorde for hvordan Telenor nå kommuniserer ut i markedet gjennom ulike kanaler. Med mange stengte butikker er nettsider, apper og telefonkontakt viktigere enn noen gang.

– Digital kommunikasjon er viktig og vi justerer om på kommunikasjonen for å fokusere mindre på reklame og fokusere mer på budskap og løsninger som fremmer tillit og bistår kunder med sikkerheten, sier Thomsen.

Han og konserndirektør for samfunnskontakt, Anne Kvam, fortalte at Telenors arbeid med å levere mobilitetsdata til helsemyndigheter for å bidra til bekjempelsen av coronavirusets spredning pågår for fullt.

– Og til alle vil jeg bare også si at når dere nå planlegger markedskommunikasjon, så er kanskje ikke aprilsnarr-reklamer på 1. april det lureste i år, råder markedsdirektør Lars Thomsen.

Bekymret for karanteneregler

I tillegg til at mange kunder nå trenger bistand på andre måte enn før, så er det både pågang fra ulike myndigheter og ideelle:

– Vi ser en økt pågang for sponsorater, særlig gjelder det medisinsk utstyr, sa Anne Kvam.

Telenor Norge-sjef Petter Børre Furberg kunne fra sin side rapportere om at selskapet er i tett dialog med norske myndigheter for å sikre at teknikere og folkene som må reise rundt til ulike installasjoner får lov til det:

– De lokale karantenereglene i noen norske kommuner er ekstremt utfordrende for oss og hele telekombransjen i Norge står sammen om dette nå. Vi håper sentrale myndigheter kan bidra til å stramme dette og være tydeligere, sier Furberg.

– Når det kommer til leverandørene våre har vi en tett dialog nå. I bransjen er det nå et stort fokus på nedstengningen i India. Det er ingen problemer ennå, men det er på alles bekymringsliste, sier teknologidirektør Ruza Sabanovic.

Sigve Brekke hadde fått med seg at finske myndigheter nå isolerer Helsinki-regionen. Sjefen i finske DNA og Norden-sjef i Telenor, Jukka Leinonen, fikk dermed ordet:

– 1,7 millioner i Helsinki-regionen blir nå stengt inne. Kun leger og andre som må gjennom sperringen får slippe gjennom og alle restauranter skal være stengt senest mandag. Kontinuitet i driften vår er nå første fokus og vi merker økt pågang på kundeservice, rapporterer Leinonen.

Selv om Telenor kan nå mange kunder gjennom nett og telefon, så er det ikke slik overalt. En bekymring nå er hvordan coronaviruset og stengte butikker vil påvirke kontantkortsalget i flere asiatiske land – der veldig mange kunder har det og ikke abonnement.

– Rundt 20 prosent av våre 400.000 utsalgssteder er stengt, men de fleste selger hjemmefra og bruker elektroniske løsninger, sa Grameenphone-sjef Yasir Azman i Bangladesh.

Alvoret til tross – hjemmekontor byr også på noen lattermilde øyeblikk Vis mer Skjermdump

Valutakurser i villrede

Finansdirektør Jørgen Rostrup forteller til E24 at disse store møtene med hele ledelsen har pågått i rundt tre uker nå. Han mener det har bidratt til å bedre flyten av informasjon og til en mobilisering i rekkene.

Selv om de fleste som kan er på hjemmekontor så frykter ikke Rostrup at nettverksutbyggingen skal stoppe helt opp. Den går foreløpig som normalt:

– Hvis det blir veldig komplisert i noen markeder kan det være tempoet blir lavere, men det er ikke forretningskritisk for oss for vi har jo nettene våre som er i drift, sier han.

– Du skal jo selv snart ta over som Asia-sjef. Stopper denne krisen opp prosesser hos dere og i bransjen, dere har jo snakket om at dere forventer en konsolidering i asiatiske markeder?

– Det er klart at når alle er opptatt av en krisesituasjon så har man mindre tid og krefter til å bruke på strukturelle ting. Samtidig kan det være slik at mange vil se at det å jobbe tettere med andre og finne gode partnere er viktigere enn noen gang.

– Valutamarkedet har jo vært svært ustabilt. Hvordan påvirker det et stort konsern som dere som jo har inntekter og utgifter på kryss og tvers av landegrenser, i tillegg til at myndighetene i Bangladesh låste utbytteutbetalingene fra landet tidligere i år?

– Vi har fått utbytte fra Bangladesh og vi har fått fra Myanmar. Begge de kom etter at dette viruset braket løs. Men valutauroen er stor. Nå er den først og fremst et problem for den norske kronen. Vi har en hedging og valutakurv som vi har som vårt grunnlag, men vi sikrer at vi har de kredittfasilitetene vi trenger og at vi får betalt og betaler som vi skal.

– Da har det gått 30 minutter dere. Vi snakkes på mandag til samme tid og så blir det altså en townhall neste onsdag. Skjer det noe i helgen, så er vi her for dere, avsluttet Brekke.

Og med det gikk skjermen i svart – som den skulle.