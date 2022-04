Easee økte med over 1 milliard – på ett år

Over 1,4 milliarder i inntekter og et resultat på 500 millioner kroner. Det er fasiten til ladeselskapet Easee etter bare tre år med drift.

Jonas Helmikstøl er toppsjef i Easee. Han er også en av to gründere.

– Ja, det har gått fort. Ekstremt fort. Og det har vært krevende – og er fortsatt veldig krevende. Det å hele tiden ta ting til et nytt nivå, er ikke alltid like lett. Vi har fortsatt voksesmerter her og der, men ting går generelt veldig bra – takket være gode folk som er gira og som har lyst til å gjøre en forskjell, sier gründer og toppsjef i Easee, Jonas Helmikstøl, til Aftenbladet/E24.

Solgte 250.000 ladestasjoner

2021-regnskapet til Stavanger-selskapet er ikke helt klar enda, men Helmikstøl røper likevel at omsetningen i fjor landet på 1,450 milliarder med et resultat før skatt på rett i overkant av 500 millioner kroner.

Det er en hinsides vekst sammenlignet med året før. For i 2020 var omsetningen på 377 millioner kroner med et resultat før skatt på 88,5 millioner kroner.

Easee produserer ladestasjoner til elbiler med smart-teknologi for hjemmebruk, som automatisk tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker og strømnett. I fjor hadde selskapet en målsetting om å selge 550.000 ladere, men pandemien og komponentmangel sørget for at de bare klarte halvparten. I fjor produserte selskapet 300.000 ladere, og solgte 250.000 av dem.

Sikter mot 1,5 mrd. i inntekter

I inneværende år sikter selskapet på å selge én million ladebokser, og omsette for mellom 5 og 7 milliarder kroner. Det betyr at Easee kan styre mot et resultat før skatt på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner om de lykkes – gitt at marginene er omtrent de samme som i dag.

– Marginene er et resultat av måten vi har tenkt skalering på fra starten av. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å få ned kostnadene våre og gjøre ting enda smartere og bedre, sa Helmikstøl til nettstedet Shifter tidligere i år.

Videre uttalte Helmikstøl at selskapet nå har godt med egenkapital, og skal vokse organisk fremover. Selskapet har altså ingen planer om å gå på børs, og dermed er døren lukket for interesserte investorer.

Milliardærer

Jonas Helmikstøl er en av to gründere av Easee. Han eier 27 prosent av selskapet. Det samme gjør den andre gründeren, Kjetil André Næsje. Ifølge Kapital er deres formuer beregnet til 1,6 milliarder kroner, noe som plasserer dem som nummer 264 på listen over Norges rikeste.

Selskapet ble i en artikkel i Finansavisen tidligere i år priset til et sted mellom 22 og 45 milliarder kroner av Pareto Securities-analytiker Carl Jørgen Flaen. I den forbindelse uttalte Jonas Helmikstøl følgende:

– Vi hadde ikke hatt noen problemer med å rettferdiggjøre en slik prising i dag, og spesielt ikke hvis vi tar hensyn til alt det som ligger i pipelinen av produkter og tjenester.