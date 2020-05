Telenor og Viasats TV-satsing skal hete Allente

Telenor og Viasat Consumer skal slå sammen sine TV-virksomheter. Nå er fusjonen godkjent av EU og det nye «barnet» skal hete Allente.

Bjørn Ivar Moen leder det nye selskapet. Vis mer Telenor

Publisert: Oppdatert: 5. mai 2020 15:49 , Publisert: 5. mai 2020 15:13

Det var i oktober i fjor at Telenor og det svenske mediekonsernet Nordic Entertainment Group (Nent) meldte at de skulle lage et nytt selskap som består av dagens Viasat Consumer og Canal Digital.

Etter at EUs konkurransemyndigheter godkjente fusjonen 30. april har transaksjonen nå blitt gjennomført og navnet på det nye selskapet er også lansert: Allente.

På spansk betyr navnet «videre» eller «på den andre siden». Gjennom navneskiftet forsvinner også «Canal Digital»-merkevaren fra det norske markedet. Telenor har allerede døpt om kabel-TV og bredbåndsvirksomheten til Canal Digital i Norge til Telenor-navnet.

Viasat og Telenor eier halvparten hver av det nye selskapet og de regner med å spare 600 millioner kroner årlig på sammenslåingen – som skaper en stor nordisk TV-aktør med hovedfokus på satellitt-TV.

Det nye selskapet vil ha en total omsetning på rundt 7,0 milliarder kroner og i overkant av 1,25 millioner kunder. Totalt har selskapet 1,2 millioner kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I tillegg til satellitt-TV tilbyr selskapet strømmetjenester, IPTV og bredbånd via åpne fibernettverk.

– TV-bransjen utvikler seg enormt, men det er ikke hver dag det kommer en ny, stor TV-distributør på banen. Vi er utrolig stolte av våre ansatte og innsatsen de har lagt ned i det siste. Det er godt å se at våre ansatte står på og alltid setter kunden først, og det fortsetter vi naturligvis med i Allente, sier Bjørn Ivar Moen, administrerende direktør i Allente, i en uttalelse.