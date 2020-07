Har samlet 1,3 millioner dokumenter: Nå skal tek-toppene i ilden

Onsdag skal fire av USAs rikeste og mektigste menn grilles om konkurranse og markedsmakt i Representantenes hus. DNB-forvalter sier at høringen blir viktig.

29. juli 2020 06:18

I over ett år har de føderale myndighetene i USA sett på de store teknologiselskapene og hvordan de opererer.

Det er fire av teknologiverdenens mektigste menn som skal svare på spørsmål via videolink. Alphabet-topp Sundar Pichai, Tim Cook i Apple og Mark Zuckerberg fra Facebook har alle deltatt i høringer tidligere, men dette blir første høring for en av verdens rikeste menn: Amazons Jeff Bezos.

Det er forskjellige påstander om maktmisbruk som blir etterforsket for de fire selskapene. Det gjelder blant annet Googles dominanse i annonsemarkedet, Facebooks kjøp av WhatsApp og Instagram, reglene for Apples App Store og Amazons behandling av uavhengige selgere.

Lovendringer?

Lovgiverne har allerede hentet ut 1,3 millioner dokumenter fra selskapene og andre kilder under etterforskningen av saken, ifølge Marketwatch.

Det er ventet at komiteen skal legge frem en rapport om etterforskningen enten senere i sommer eller tidlig i høst.

Erling Haugan Kise, som forvalter fondet DNB Teknologi, sier til E24 at høringen er viktig fordi den vil vise om det er en politisk dreining i konkurranselovgivningen i USA, fra å fokusere på konsumenten til å være mer opptatt av konkurrerende bedrifter.

– En sentral risiko for investorer i de store amerikanske tek-selskapene er at regulatoriske endringer vil svekke selskapenes markedsposisjon. Historisk har amerikansk konkurranselovgivning fokusert på forbrukervern, og det har vært en forutsetning at det vises til at forbrukerne har måttet betale høyere priser dersom man for eksempel ønsker å bryte opp selskaper, forklarer Kise.

Markedsdominans

– Siden juni i fjor har underkomiteen etterforsket noen få digitale plattformers markedsdominans, og om eksisterende konkurranselover, og håndhevelsen av dem, er tilstrekkelig. På grunn av disse selskapenes viktige rolle i den amerikanske befolkningens liv er det kritisk at deres toppledere er imøtekommende. Som vi har ment fra begynnelsen – deres vitnemål er essensielle for å kunne ferdigstille etterforskningen, skriver lederen for den juridiske komité Jarrold Nadler og styreformannen i komiteen som har ansvar for markedsmakt og konkurranse David Cicilline, i en felles uttalelse, ifølge The Verge.

DNB Teknologi har eierinteresser i Alphabet, som eier Google, og Facebook. Forvalteren tror at risikoen knyttet til reguleringen av konkurranselovgivningen er lavere enn det aksjemarkedet frykter, fordi selskapene tilbyr tjenestene sine gratis til forbrukerne.

– Aksjene til Facebook og Alphabet er også lavt priset relativt til veksten, og vi har dette som fjerde og femte største investering i fondet, sier Kise.

For Apple og Amazon synes DNB Teknologi at verdsettelsen er høy, når man ser på selskapenes vekst.

– De har også en regulatorisk risikoprofil som ikke nødvendigvis er så forskjellig fra Google og Facebook, så vi eier for tiden ikke disse aksjene i fondet, sier Kise.

Selv om ikke toppsjefene for Twitter og Microsoft er til stede under denne høringen, er det ventet at konsekvensene av denne rapporten også kan treffe disse nettgigantene.

Høringen skulle egentlig holdes mandag denne uken, men ble flyttet til onsdag på grunn av dødsfallet til kongressrepresentanten John Lewis. Flyttingen av høringen har ført til at Facebook har flyttet fremleggelsen av sine kvartalstall fra onsdag til torsdag, samme dag som også Alphabet, Amazon og Apple skal legge frem sine resultater for kvartalet.