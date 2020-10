Har 3,8 mill. brukere - nå kaster Vipps seg inn i mobilmarkedet

Drøye fem år etter oppstarten seiler Vipps inn i et nytt og ukjent farvann: Mobilmarkedet. Satsingen skal både være enkelt for kundene og bidra til at Vipps snart går med overskudd.

Fra venstre: Sjef i Vipps mobil Elisabeth Haug og produktsjef Tonje Foss Kløve Vis mer byoutline Ilja C. Hendel / Vipps / © Ilja C. Hendel

Publisert: Publisert: 20. oktober 2020 11:10

Fintech- og betalingsselskapet Vipps kaster seg nå inn i et nytt marked i et forsøk på å utvide inntektene og øke bunnlinjen.

Der møter de mange konkurrenter:

Telenor, Telia og Ice er de tre største aktørene og eier alle sitt eget nett.

I tillegg er det en rekke mindre og uavhengige konkurrenter som leier nettilgang, som Fjordkraft, Chili, Happybytes, NorgesEnergi, Gudbrandsdal Energi og mange flere.

Vipps har leid seg inn i Telenors mobilnett og vil friste potensielle kunder med «evig rollover». Det betyr at den dataen du ikke bruker opp rulles videre i det uendelige.

Selskapet lover at det ikke blir bindingstid og de gir kundene tre valg: En pakke på 4 gigabyte per måned til 250 kroner per måned, en pakke på 15 gigabyte til 399 kroner per måned eller en pakke med 30 gigabyte.

Mobiltjenesten er selvbetjent, forhåndsbetalt og styres via Vipps-appen.

− Gjennom brukertesting og innsiktsarbeid ser vi at veldig mange oppfatter mobilabonnementet sitt som vanskelig og uoversiktlig. Derfor tenkte vi at her var det en god anledning til å bruke forenklingserfaringen vår på nye områder, sier Elisabeth Haug, sjef for Vipps mobil i en pressemelding.

Haug forteller til E24 at det i organisasjonen allerede finnes flere personer med bakgrunn fra telekombransjen, som både bidro med idéutviklingen og lanseringen som nå skjer, forklarer hun.

– Dette var en idé som kom internt. Vi har jo jobbet mye med forenkling innen identifikasjon og betaling, men når vi har 3,8 millioner brukere har vi jo også sett på hvilke andre markeder vi kan forenkle, sier Haug.

Skal bidra til overskudd i Vipps

Selv om Vipps er en ny aktør som skal etablere seg i mobilmarkedet, har selskapet en stor fordel: Alle brukerne.

Selskapet opplyser at 3,8 millioner har lastet ned appen, og dermed kan de nå raskt ut til en stor gruppe potensielle nye kunder.

– Vipps er jo allerede en app de fleste har, så da får man samlet mer på ett sted uten å måtte laste ned unødvendige apper, sier Elisabeth Haug.

Vipps eies i dag av DNB og en gruppe norske banker. Selskapet lanserte tjenestene sine første gang i 2015 og har siden vokst kraftig.

I 2018 fikk selskapet grønt lys til å fusjonere med BankID og BankAxept.

Konsernregnskapet viser at omsetningen etter fusjonen økte kraftig: Fra 2018 til 2019 økte inntektene fra 776 millioner til 1,38 milliarder, mens underskuddet (før skatt) lå stabilt på rundt 254 millioner.

– Hva er inntektspotensialet deres her, kan dette hjelpe dere til å levere et overskudd?

– Dette er et område der vi både tror det ligger høy brukerverdi og lønnsomhet for oss på sikt. Vi har vært tydelige på at vi går mot svarte tall (overskudd, journ.anm.) i 2021. Dette er et av mange initiativ som skal ta oss dit, sier Haug.

– Har dere et mål for hvor mange mobilkunder dere skal ha?

– Vi har ikke startet med et tall, for dette er en klassisk Vipps-idé der vi forsøker å løse et problem for folk. Vi får se om folk vil ha det, men vi tror jo det og med 3,8 millioner brukere er jo potensialet enormt, sier Haug.

UTFORDRER DEN GAMLE ARBEIDSGIVEREN: Høsten 2018 rekrutterte Vipps-sjef Rune Garborg mangeårig Telenor-direktør Berit Svendsen til selskapet for å lede utenlandssatsingen. Nå skal Vipps utfordre Svendsens gamle arbeidsgiver på «hjemmebane». Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / VG

Vil droppe simkortet i fremtiden

Vipps skriver at løsningen kun fungerer med fysiske simkort i dag.

– Betyr det at dere vil lansere e-sim, der man kan bytte mobilselskap uten å bytte det fysiske simkortet?

– Ja, når e-sim blir mer modent så tror vi det vil gi en veldig bra brukeropplevelse, sier Haug.

Med e-sim senkes terskelen for å bytte mellom ulike mobilselskaper betraktelig.

Den mest kjente bruken av e-sim i Norge i dag er på smartklokker som er koblet på 4G. Her ligger det integrert simkort som man gjerne aktiverer ved å skanne en QR-kode på klokkeskjermen med mobilkameraet.

Mobilselskapet Ice har også prøvd ut e-sim for å selge datapakker til folk som har bedriftsabonnement med små datakvoter.

Elisabeth Haug i Vipps peker på at det er en del faktorer som gjør at de foreløpig holder igjen: E-sim fungerer foreløpig ikke på alle mobiler, det støtter ikke BankID på mobil ennå, og folk er vant med fysiske simkort.

– Men jeg tror det er snakk om måneder og ikke år før vi ser denne løsningen, fortsetter hun.

– Vil dere utvide dette tilbudet mer eller lansere flere telekomtjenester?

– Det første vi ønsker er å få tilbakemeldinger på denne forenklingen fra vippserne. Målet er å holde dette enkelt, sier Haug.

– Man kan også kjøpe seg opp til en datakvote på 30 gigabyte og vi tilbyr også en fin oversikt over utenlandsbruken der folk kan fylle opp en konto og unngå de dyre smellene etter utenlandsturen, fortsetter hun.

Vipps har foreløpig valgt å ikke tilby ekstratjenester som SMS-avstemming, betaling for parkering over mobilregningen eller dyre spesialnumre (til spåkoner, for eksempel).

