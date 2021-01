Bitcoin faller fra rekordnivåer - ned 17 prosent på et døgn

Bitcoin har falt rundt 17 prosent det siste døgnet til i underkant av 34.000 dollar, viser tall fra Coinmarketcap. Nettsiden sammenstiller bitcoinprisen fra en lang rekke kryptobørser verden over.

Utviklingen kommer etter at kryptovalutaen forrige uke satte flere nye rekorder og ble handlet over 40.000 dollar for første gang. Siden midten av desember

I løpet av søndag og mandag har den største kryptovalutaen falt 18 prosent og var nede på 33.500 dollar, ifølge Bloomberg. Det er den største nedgangen i løpet av to dager siden mai i fjor, skriver nyhetsbyrået.

Prisen på bitcoin har likevel mer enn firedoblet seg det siste året. Også i 2017 opplevde kryptovalutaen en kraftig oppgang, før prisen raste ned igjen.

– Bitcoin er nesten helt sikkert inne i en ny boble og veksten vi ser nå er ikke bærekraftig, skrev Howard Wang i Convoy Investments i et notat søndag, ifølge Bloomberg.

– Selv om den kan modnes i fremtiden, er bitcoin per nå i stor grad en spekulativ eiendel, sier Wang.

Også verdens nest største kryptovaluta Ether faller over 20 prosent mandag morgen.

