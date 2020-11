Problemer med all betaling i Norge

Publisert: Oppdatert: 10. november 2020 23:17 , Publisert: 10. november 2020 22:53

Det er problemer med BankID, Vipps og alle betalingsmåter i Norge. Det bekrefter Hanne Kjærnes i BankID.

– Det er et problem hos leverandøren Nets som påvirker all betaling i Norge, sier hun.

Kjærnes legger til at det fortsatt går an å bruke reserveløsninger for betaling.

Nets jobber med å løse problemet.

– Det er korrekt. Vi har noen problemer som påvirker betalinger i Norge og Danmark. Vi arbeider med å identifisere problemet så fort som mulig. Det har holdt på siden klokken 22 og påvirker terminaler og nettbetaling. Vi håper det blir løst i kveld, sier pressesjef i Nets, Søren Winge ved 23-tiden tirsdag kveld.

