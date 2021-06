Advarer mot vaksinesvindel: – Den nye tilværelsen er noe de kriminelle skor seg godt på

Mobilsvindlere bruker falske corona-SMS’er i et forsøk på å lure til seg personopplysninger. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ber kommunene unngå lenker i sine meldinger til befolkningen.

At mange nå venter på vaksine er en situasjon svindlerne vet å utnytte, mener sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor. Vis mer byoutline Martin Fjellanger / Telenor

Publisert: Publisert: I dag 16:58

Telenor er utsatt for et av de største angrepene teleoperatøren noensinne har registrert.

Angrepet har fått navnet Flubot, ettersom svindlerne sender ut lenker til nedlastningen av en applikasjon. Når den er lastet ned på telefonen får svindlerne fri tilgang til enheten og kan stjele personopplysninger og nettbankdetaljer.

– Volumet er enormt, sier sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor som opplyser om at sikkerhetsavdelingen i perioder har stoppet opp til 30.000 meldinger i timen. Vanligvis stopper Telenor 20.000 svindlermeldinger i døgnet.

Les også Etterlyser bedre kontrollmekanismer hos Nav: 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel

Selve applikasjonen kan kun lastes ned til Android-telefoner, men alle kan rammes av angrepet og motta lenker, advarer Busch. Når programvaren lastes ned på en mobiltelefon, begynner den å sende ut nye svindler-meldinger.

Dette har Telenor selv testet. Utsendelsen av SMS starter umiddelbart etter nedlastning.

– Det verste tilfellet vi har sett var en telefon som sendte ut 8000 meldinger, sier Busch.

Sender ut falsk coronainformasjon

Nå har Telenor sett eksempler på at svindlerne utgir seg for å være myndigheter og sender ut informasjon om coronakrisen for å lokke flere til å laste ned programvaren. At mange nå venter på vaksine, er en situasjon svindlerne vet å utnytte, mener Busch.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) fraråder derfor kommuner å bruke lenker når de sender ut informasjon om vaksine til befolkningen.

– Det er uheldig å sende ut SMS er med lenker. Det har vi ved flere anledninger advart mot, på lik linje med å ikke klikke på lenker i eposter, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM.

– All offentlig informasjon som sendes ut til personer, bør være uten lenker, men med en oppfordring til innlogging på en legitim plattform for informasjon, fortsetter han.

Får du en melding med informasjon fra myndighetene, er det bedre å oppsøke avsenderen direkte fremfor å klikke på tilsendte lenker.

Slik kan en svindlermelding se ut. Telenor har blokkert nettsidene som lenkene her leder til. Vis mer byoutline Skjermdump

Må gjøre det enkelt for brukerne

NSM får støtte av sikkerhetsekspert Torgeir Waterhouse som har over ti års erfaring fra IKT-Norge, hvor han sist var direktør for internett og nye medier.

– Men det er viktig at også myndighetene gjør det lett å finne frem på nettsidene sine. Hvis man må navigere gjennom fem hierarkiske nivåer for å finne informasjon, så har de fleste gitt opp allerede, sier Waterhouse.

Busch i Telenor har observert at svindlerne blir stadig flinkere til å spille på sosial manipulasjon og unytter at folk har vært mye alene under pandemien.

Les på E24+ Slik bør du manøvrere i boligmarkedet nå

– Vi må i større grad ta avgjørelser på egenhånd og har ikke det samme nettverket å spille på. Det gjør at mange av oss har lettere for å falle for manipulasjon ved at svindlerne spiller på følelser som nysgjerrighet eller frykt, sier Busch.

– Den nye tilværelsen er noe de kriminelle skor seg godt på, legger han til.

Unge er utsatt

Telenor er foreløpig usikker på det totale omfanget av Flubot-angrepet, men en fersk undersøkelse viser at halvparten av alle nordmenn over 18 år har mottatt en SMS eller e-post med lenke til en nettsted som ber om sensitive opplysninger de to siste ukene.

8 prosent oppgir at de har svart på henvendelsen, ifølge undersøkelsen fra Norsk senter for informasjonssikring.

Kanskje litt overraskende er det flest unge som gir fra seg personopplysninger. Hele 19 prosent i aldersgruppen 18–29 år oppgir å ha gitt fra seg slik informasjon, ifølge undersøkelsen.

– Unge er gjerne teknologioptimister, de elsker jo å ta i bruk ny teknologi. For de eldre sitter det kanskje litt mer i ryggmargen å være skeptisk til nedlastning av apper, sier seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring.