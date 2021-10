Går fra 30 til 300 ansatte etter storoppkjøp: - Blir Europas største

Forus-selskapet KVS Technologies kjøper Terratec-gruppen. Dette markerer fødselen av Europas største geodata-, innsamlings- og analyseselskap.

Det har vært en hektisk måned for KVS Technologies. Her er Martin Ringstrøm, testpilot. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KVS Technologies har frem til nå spesialisert seg i å levere dronetjenester innen inspeksjon og tilstandsmonitorering av strømnett.

Nylig inngikk de en kontrakt verdt 60 millioner dollar med den amerikanske dronesatsingen Spright. Den største dronekontrakten i Norden noensinne.

Da beskrev toppsjef Cato Vevatne utviklingen på denne måten:

– Dette er litt som å gå fra kretsmester til verdensmester i ett og samme år.

– 800 millioner

Nå tar verdensmesteren ytterligere steg. I dag ble det nemlig kjent at selskapet kjøper opp Terratec-gruppen.

– Det er jo et godt steg opp. Nå tar vi en vesentlig større andel av markedet. Nå blir vi størst i mange segmenter innen innsamling og bearbeiding av det meste av data som samles fra bakken og luften, hevder Vevatne til Aftenbladet/E24.

Terratec er den største leverandøren av geodatatjenester i Europa. De samler med andre ord inn data fra land og luften. Dette brukes til kartjenester og andre geo-refererte data. Bygg- og anleggsprosjekter, maskinstyring og navigasjonsapper er helt avhengig av denne typen tjenester.

Det vil si at GPS-en på pulsklokken, eller kartet på mobilen din bruker disse tjenestene.

Terratec sin teknologi benytter seg også av droner. Istedenfor å bruke kartfly bruker de droner for å kartlegge terreng som videre brukes til å produsere blant annet kart som du benytter deg av.

Vevatne ønsker ikke å si noe konkret om prisen i transaksjonen. Likevel har de ambisjoner om å gå på børs innen de neste tolv månedene. Da må selskapene prises.

– Vi har priset hverandre til en verdi på rundt 800 millioner kroner til sammen, påpeker han.

Terratec-gruppen har kontorer i Norge, Spania, Sverige, Finland og Estland. I Norge har de sine kontorer i Stavanger, Oslo, Kristiansund, Rakkestad og Trondheim.

KVS har på sin side kontorer i Stavanger, Trondheim og Oslo.

KVS-sjefene Øivind Aase og Cato Vevatne er storfornøyd med fredagens gladmelding. Vis mer

– Største selskapet i Europa

Vevatne er likevel klar på at ambisjonsnivået ligger godt utenfor Norges grenser.

– KVS er født som et globalt selskap, selv om vi har hovedkontor på Forus. Vi har visst fra dag én hvor vi skulle. Vi har brukt masse tid og penger for å nå et globalt marked. Hjemmemarkedet i Norge er ikke stort nok, men en veldig god plass å starte, sier han.

– Norge er et langstrakt land og et interessant marked. Men volumproduksjon og skalerbarhet er ikke like enkelt i Norge som det er globalt. Derfor har det vært riktig for oss å strekke oss utover våre grenser, legger han til.

Det er heller ikke mye å si på ambisjonsnivået. KVS har lagt mye krefter i å bli store i USA. Terratec har hatt sitt hovedfokus i Europa.

– Det betyr at vårt hovedmarked er i både USA og Europa, slår Vevatne klart fast.

Nå har altså de to bedriftene funnet sammen. Sammen utgjør de en stormakt innenfor sitt segment. Det er KVS som kjøper opp Terratec, men det er altså også snakk om en fusjon.

Det betyr at det nye selskapet skal jobbe med både dronetjenester rundt strømnett samt innhenting av geodata.

– Det å være ledende på å kartlegge verden slik den faktisk er føles veldig riktig og veldig bra, sier Vevatne.

– Det er jo selvfølgelig andre aktører i markedet. Men samlet sett er vi det største selskapet i Europa innenfor vårt segment, hevder han avslutningsvis.

Hva det nye selskapet skal døpes er fremdeles ikke klart. Et nytt navn er ventet å være klart innen utgangen av 2021.