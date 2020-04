Norwegian må restarte Dreamliner-flyene annenhver måned

Amerikanske luftfartsmyndigheter har gitt instruks om at Dreamliner-flyene må restartes hver 51. dag for å unngå at kritiske flysystemer svikter.

På Norwegians 38 Boeing 787 Dreamliner-fly må strømmen skrus av og på annenhver måned. På Sola lufthavn står deler av Norwegian-flåten parkert etter reiserestriksjoner rammet flybransjen hardt. Vis mer Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenblad

Publisert: Oppdatert: 5. april 2020 11:30 , Publisert: 5. april 2020 10:30

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) kom nylig med et direktiv om at alle Dreamlinere må jevnlig skrus av og på for at ikke datasystemet om bord skal slutte å virke, skriver digi.no.

Er datasystemet i flyet kontinuerlig påskrudd i over 51 dager risikerer man ifølge direktivet at feil informasjon om blant annet hastighet, høyde og motordrift vises til pilotene.

– Flere potensielt katastrofale feil kan oppstå som følge av situasjonen, skriver FAA i direktivet.

– Ikke opplevd dette

Direktivet, som gjelder fra 7. april, blir også gjeldende i Europa.

Norwegian er blant flyselskapene med flere Boeing 787 Dreamlinere i sin flåte. 38 av selskapets rundt 160 fly er Dreamlinere.

– I Norwegian er sikkerhet vår aller viktigste prioritet. Vi har aldri opplevd dette på noen av våre 38 Dreamliner-fly og dersom europeiske luftfartsmyndigheter hadde ment at det var nødvendig med andre prosedyrer ville de pålagt flyselskapene nye sikkerhetssjekker. Vi forholder oss alltid til retningslinjene fra myndighetene, skriver Lasse Sandaker-Nilsen i Norwegian i en kommentar.

Hardt rammet

Konsekvensene for Norwegian blir imidlertid trolig minimale, ettersom flytrafikken verden over for det meste har stoppet opp som følge av coronakrisen.

Norwegian er blant de hardest rammede flyselskapene i coronakrisen. Med høy gjeld og lav egenkapital får selskapet store problemer når inntektene uteblir.

Som konsekvens av situasjonen i flybransjen kom staten med en krisepakke bestående av lånegarantier rettet mot norske flyselskaper. Forrige uke ble det klart at Norwegian fikk tilgang på den første transjen av pakken, som innebærer lån på 300 millioner.

