Kompetansemangel høyest på 13 år: - Det er kritisk

Det er utlandet, ikke Oslo, som er Rogalands største konkurrent i å holde på lokale bedrifter: - Det er ikke mer kritisk for Rogaland enn andre steder i landet, sier Tone Grindland i NHO.

Onsdag kunne Aftenbladet/E24 melde at ladestasjonsuksessen Easee nå fortsetter utviklingen sin i Oslo. Der har de som mål å ansette 150 nye i løpet av neste år.

Et skudd for baugen for Energihovedstaden.

– Jeg forstår problemstillingen deres. Det er flere innenfor den bransjen som har etterspurt den rette kompetansen. Jeg mener det offentlige kan være med på å bidra til bedre rammer for bransjene, sier næringssjef i Sandnes kommune, Nina Othilie Høiland.

– Kompetansegap

Kommunene i regionen har sammen med fylkeskommunen og skolene samarbeidet særlig rundt batteriproduksjon. Målet er å gi folk den rette utdannelsen nettopp innenfor denne bransjen.

– Vi har hørt fra batteriproduksjon tidligere at det er mangel på kompetanse. Derfor har vi også jobbet med dette kompetansegapet, sier Høiland.

Gjengen bak Easee-suksessen skal fortsatt ha hovedkontor på Forus. Likevel planlegger de allerede neste år å ansette 150 nye ansatte i Oslo. Grunnen: lokal kompetansemangel. Fra venstre daglig leder og medgründer Jonas Helmikstøl, designsjef og medgründer Steffen Mølgaard, softwaresjef Ola Stengel og teknisk sjef og medgründer Kjetil Næsje Vis mer

Hun er klar på at regionen er godt rustet til å stå imot konkurransen fra hovedstaden. Arbeidet som gjøres her, er godt nok, hevder hun.

– Vi er parat til å jobbe med forbedringer som gjør at slike ting ikke gjentar seg i fremtiden. Vi vil selvfølgelig holde på disse lokale bedriftene. Vi må jobbe sammen med næringen for å finne de gode løsningene, slår hun fast.

Nå ønsker hun å sette seg ned med Easee for å høre hva som kunne blitt gjort annerledes.

– Det er viktig for oss å kunne legge til rette for bedriftene her lokalt. Derfor må vi prate med bedrifter som velger å se seg om etter andre lokaler i andre byer, avslutter hun.

– Utfordrerne finnes i utlandet

Regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland mener ikke situasjonen Stavanger opplever med kompetansemangel, er spesiell. Det er i ferd med å bli et stort nasjonalt problem, hevder hun.

– NHO-rapporter viser at andelen bedrifter på nasjonal basis som mangler kvalifisert arbeidskraft er rekordhøy. Det er det høyeste på 13 år. Det er særlig dumt akkurat nå når vi skal gjenreise økonomien etter pandemien, sier Grindland.

Tone Grindland i NHO advarer mot nasjonal kompetansemangel. Vis mer

Seks av ti bedrifter har et udekket behov per nå. Det betyr at folk i arbeidslivet trenger ny kompetanse. De som kommer inn, trenger alternative utdanningsløp.

– Jeg tror ikke den største trusselen for oss her i regionen er Oslo. Jeg tror utfordrerne primært finnes i utlandet, forteller hun.

– Derfor er det kritisk at vi får på plass det som trengs. I tillegg er arbeidsledigheten så lav at tilgangen på folk heller ikke er veldig stor, legger hun til.

Likevel synes hun det er positivt at hovedkonkurrenten til Easee, Zaptec, mener det er tilstrekkelig med kompetanse her i regionen.

– Ikke et slag i magen

Skal vi tro Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er det udramatisk at Easee må fortsette utviklingen i Oslo. Det er en suksess man må unne lokale selskaper.

– Jeg opplever ikke det faktum at Easee utvider virksomheten med kontorer i Oslo som et slag i magen, men det er klart at jeg som ordfører helst ønsker at det skal være mulig å skape mest mulig av veksten på hjemmebane, slår hun fast.

Lokalpolitikere har brukt mye tid på å fremheve regionen som landets beste på grønn omstilling. Energihovedstaden er et begrep som ble mye brukt under valgkampen.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun avdramatiserer Easees utviklingsplaner. Vis mer

På tross av Easee sine planer mener Nordtun Stavanger fremdeles er en attraktiv by å være i.

– Det viktigste er langsiktig arbeid med å styrke attraktivitet til byen, følge opp selskaper bedre enn andre kommuner – og ikke minst styrke universitetet vårt videre, sier hun.

– Stavanger har mye kompetanse på energi og teknologi, men det er naturlig at vi må jobbe med å skape attraktivitet for nyutdannede innenfor sektoren. Jeg opplever det er sterk konkurranse om denne arbeidskraften og kompetansen. Ikke bare fra Oslo, men hele Skandinavia og globalt, avslutter hun.