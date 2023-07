Norsk rapport: – En av to har arbeidsoppgaver som kan bli mer enn 50 prosent automatisert

Konsulentselskap ser store endringer for norske arbeidstagere. Norge er et av landene som vil bli tidligst påvirket av teknologien, viser funnene i den ferske rapporten.

Leder for McKinsey Norge, Frithjof Norman Lund, ser for seg store endringer av arbeidshverdagen.

– De teknologiske endringene vi står overfor kommer enkelt forklart til å gi bedre flyt i arbeidshverdagen, sier Frithjof Norman Lund, leder for McKinsey Norge til E24.

AI-bølgen har for lengst skylt over verden og etterlat seg avtrykk av både frykt og begeistring.

Senest denne uken uttalte Japans økonomiminister, Yasutoshi Nishimura, at han ønsket diskusjon rundt borgerlønn som følge av at AI kan gjøre en rekke jobber overflødige.

Nishimura skal ha uttalt at «mennesker vi ha mer tid tilgjengelig» når roboter, droner og selvkjørende biler blir en større del av vår hverdag, melder Bloomberg.

Et av hovedfunnene i en fersk McKinsey-rapport , «Det økonomiske potensialet til GenAI i Norge», er at generativ AI-teknologi (GenAI) akselererer automatiseringen betydelig, og det kan forventes at opptil halvparten av alle arbeidsoppgaver kan automatiseres i løpet av perioden mellom 2030 og 2060.

En av to nordmenn har arbeidsoppgaver som kan bli mer enn 50 prosent automatisert ved GenAI-implementering, viser funnene i rapporten.

– Vi har gått fra gradvis utvikling, til plutselig utvikling. Sammenlignet med tidligere ser vi at GenAI på noen områder fremskynder automatisering med opptil et helt tiår, sier Lund.

Ifølge rapporten kan GenAI GenAIGenerativ kunstig intelligens (AI) beskriver algoritmer (som ChatGPT) som kan brukes til å skape nytt innhold, slik som lyd, koder, bilder, tekst, simuleringer og videoer. bidra til en årlig produktivitetsvekst på mellom 0,3 og 0,7 prosent frem til 2040 i Norge.

Når GenAI kombineres med eksisterende kunstig intelligens og andre teknologier kan produktivitetsveksten øke med mellom 0,9 og 3,7 prosentpoeng årlig.

– Vi tror at GenAIs bidrag til automatisering vil utgjøre en av de viktigste driverne for økonomisk vekst de kommende årene. For mange betyr dette at man må handle raskt for å håndtere muligheter og utfordringer man ikke tenkte på for bare ett år siden, sier Lund.

Sammendrag av McKinsey-rapporten «Det økonomiske potensialet til GenAI i Norge» Dokumentet baserer seg på McKinseys globale rapport «The economic value of generative AI» utgitt av McKinsey Global Institute (MGI) 14. juni 2023, og overfører utvalgte elementer fra hovedrapporten til en norsk kontekst for å belyse hvilke implikasjoner GenAI-teknologien kan ha for Norge.

På tvers av norske næringer har GenAI-teknologien et verdiskapingspotensial i Norge på mellom 55 og 95 milliarder kroner i 2030, og mellom 95 og 159 milliarder kroner i 2045, målt i BNP-bidrag.

Forretningsfunksjoner på tvers av bransjer – ikke enkeltbransjer i seg selv – har det største verdiskapingspotensialet. De tre største målt i 2045-verdi er Markedsføring- og salg (28-43 mrd. kr), Programvareutvikling (21-43 mrd. kr) og Kundekontakt og -service (12-17 mrd. kr).

For Norge kan GenAI bidra til en årlig produktivitetsvekst på mellom 0,3 og 0,7 prosent årlig frem til 2040. Når GenAI kombineres med eksisterende kunstig intelligens og andre teknologier kan produktivitetsveksten øke med mellom 0,9 og 3,7 prosentpoeng årlig.

GenAI-teknologiens inntreden vil akselerere all implementering av kunstig intelligens og kan bidra til å fremskynde automatisering av arbeidsoppgaver med et helt tiår.

Norge vil være et av landene hvor GenAI-teknologien kan fremskynde automatisering av arbeidsoppgaver først og raskest. Dette fordi bidraget fra GenAI vil ha størst effekt for arbeidstagere med høy utdannelse, og Norge har i en global sammenheng en relativt høyt utdannet og digitalt moden befolkning.

En av to nordmenn har arbeidsoppgaver som i teorien kan bli mer enn 50 prosent automatisert ved GenAI-implementering. Om man ser på automatiseringspotensialet utenom GenAI ville tallet vært

nede i to av syv nordmenn.

Ved et tidlig scenario med rask utvikling og implementering kan GenAI-teknologi bidra til at om lag halvparten av alle arbeidsoppgaver i Norge er automatisert allerede rundt år 2030. Vis mer

Rask utvikling

Det teknologiske taktskiftet kan legge grobunn for store strukturelle endringer, både for samfunnet, men også for hver enkelt arbeidstager.

– Vi ser for oss store endringer av arbeidshverdagen. Ved å ta i bruk teknologien kan mennesker trekke ut, analysere og presentere kunnskap raskere. I sum vil det bidra til at vi bruker mindre tid på repetitive arbeidsoppgaver, og det vil øke effektiviteten og arbeidsflyten i bedrifter.

Lund nevner som et eksempel at jobbtilfredsheten har økt betraktelig for kodere når de har tatt i bruk GenAI i arbeidshverdagen.

– Produktiviteten skyter i været og de kan rette fokus mot oppgaver av større verdi.

– Jeg tror rett og slett at jobbene vil bli mer spennende og givende når man siler ut repetitive oppgaver som er kjedelige, tillegger han.

Globale teknologiske trender virker inn på norske bedrifters konkurranseevne og vil følgelig øke aktualiteten og behovet for adopsjon av GenAI for norsk industri og næringsliv, mener norgessjefen i McKinsey.

– Dette er et annet spill enn tidligere. Utviklingen skjer i en enorm fart, hvilket krever at man er hakket mer fremoverlent enn hva man har vært i tidligere teknologiske skifter innen digitalisering og automatisering.

– Hvis man havner bakpå og ikke evner å gripe mulighetene, vil det medføre at både Norge og enkeltbedrifter taper konkurransekraft.

Til tross for fordelene er Lund også tydelig på skyggesidene ved teknologien.

– GenAI gir oss store fordeler, men vi må også være klar over risikoene. De kan knytte seg til alt fra opphavsrettigheter og fordommer i algoritmene, til cybersikkerhet og selve påliteligheten i svarene. Dette vil kreve høy grad av bevissthet for oss alle.

GenAI-teknologi vil ha stor effekt på arbeidsoppgaver som krever høyere utdanning.

Norge i verdenstoppen

Bakgrunnsanalysen viser at Norge er blant landene som kan kunne lede an i automatiseringsbølgen.

– En av to nordmenn har arbeidsoppgaver som kan bli mer enn 50 prosent automatisert ved GenAI-implementering. Tar vi ut GenAI-effekten ville tallet vært nede i to av syv, sier Lund.

Ved et tidlig scenario med rask utvikling viser analysen at GenAI-teknologi kan bidra til at om lag halvparten av alle arbeidsoppgaver i Norge er automatisert allerede rundt år 2030.

– Om vi når dette nivået allerede i 2030 eller senere avhenger av tempoet i utvikling og implementering. Men sammen med land som USA, Tyskland og resten av Norden kan vi være ledende i å ta teknologien i bruk for å automatisere arbeidsoppgaver, forteller Lund.

Utdanningsnivå styrer tempo og effekt

Den klassiske automatiseringen har lenge hatt stor effekt på yrker som krever mindre utdanning, her vil GenAI-teknologien slå annerledes ut enn tidligere teknologiske skifter, viser rapporten.

– Potensialet for å automatisere arbeidsoppgaver for arbeidstagere som har mastergrad eller høyere, er dobbelt så høyt i forhold til tidligere estimater som ikke tok høyde for GenAI.

Det er spesielt den høye utdannelsesgraden blant befolkningen som øker verdipotensialet til teknologien i Norge. Jo høyere utdanningsnivå, desto større beregnes effekten av GenAI-teknologien å være.

– Dette er arbeidstagere som bruker mye tid på oppgaver som kan automatiseres ved hjelp av nettopp det GenAI-teknologien kan bidra mest til. Det kan være alt fra planlegging og samhandling, til analyse og kreative oppgaver. Norge har en høyt utdannet befolkning, og derfor er potensiell effekt stor hos oss, sier Frithjof Lund.

Økt verdiskapning

I takt med teknologisk utvikling har en rekke arbeidsoppgaver blitt overflødige opp gjennom historien. Men i kjølvannet av teknologiske sceneskifter har også nye industrigrener vokst frem.

– Ved tidligere teknologiske endringer har man spådd at hele yrkesgrupper forsvinner. Vi ser at det skifter, og det vil innebære en betydelig endring i måten man jobber på og øke behovet for omskolering. Men det innebærer ikke nødvendigvis at mange mennesker vil miste jobbene sine selv om de trolig vil jobbe annerledes enn i dag, og vi kan komme til å se at helt nye næringer og yrkesgrupper etableres.

McKinsey Norge beregner det samlede verdiskapingspotensialet ved implementering av teknologien til å være mellom 55 og 95 milliarder kroner målt i BNP-bidrag i 2030.

– Nesten halvparten av dette potensialet ligger i å ta i bruk teknologien i to store hovedfunksjoner, salg og markedsføring og programvareutvikling. Her er verdipotensialet opp mot henholdsvis 17–26 og 13–26 milliarder innen 2030.

Sammen med forsyningskjede og drift, vil også kundekontakt- og service være to andre hovedfunksjoner hvor teknologien tidlig vil ha stor effekt på tvers av bransjer.

– Dette er funksjoner man finner på tvers av mange bransjer. Det betyr at de aller fleste norske selskaper i større eller mindre grad vil måtte forholde seg til teknologien. Derfor bør man allerede i dag begynne å mobilisere for GenAI, for endringene foran oss vil bli store, avslutter Lund.