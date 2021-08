Annonsemarkedet har gitt nettgigantene milliardinntekter

Da kvartalsresultatene ble lagt frem var det ett område alle trakk fram.

Nettgigantene har blitt enda mektigere under pandemien. Vis mer byoutline DENIS CHARLET / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De amerikanske teknologikjempene har vokst seg enda større under pandemien.

Økt behov for digitale tjenester har gjort at også etterspørselen etter å kunne annonsere der har blitt større.

Spesielt Snap, Twitter, Alphabet, Facebook og Amazon har store annonseinntekter.

Apple-endringer

Før kvartalsresultatene ble lagt frem var det spenning knyttet til om Apples innstillingsendringer ville gi en brems, ifølge CNBC. Men veksten fortsatte i andre kvartal, selv om blant annet Facebook sa at endringen kan ramme dem i tredje kvartal.

Les på E24+ Tekgigantenes ustoppelige vekst: Dette spår analytikerne videre

Denne endringen gjør at brukerne har mer kontroll over hvordan apper sporer dem.

Les på E24+ – Problemet med bitcoin er at det fokuseres for mye på «coin» og for lite på «bit»

Brems?

Også Snap sa at endringen i Apples innstillinger kan ramme dem senere.

Finansdirektøren sa at årsaken til at de ikke merker endringen i andre kvartal er at mange er trege med å oppdatere operativsystemet til sin Apple-enhet, og at de ser at flere brukere velger å la seg spore av Snapchat.

– Det har gitt oss mer tid med annonsørene, for å finne ut av overgangen. Men det betyr også at disse endringene kommer senere enn vi forventet, sa Snaps finansdirektør Jeremi Gorman, i en uttalelse i forbindelse med kvartalspresentasjonen, ifølge CNBC.