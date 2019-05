Theresa May kan varsle avgang i morgen: – Tror det går mot hard brexit

– Jeg tror det går mot hard brexit nå. Hvis det ikke blir en ny folkeavstemning, så tror jeg dette er det mest sannsynlige alternativer, sier Jan Erik Grindheim, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Jan Erik Mustad, som er førstelektor på Universitetet i Agder, deler Grindheims syn på at det går mot hard brexit.

–Per nå ligger det ingen avtale på bordet, som betyr at det automatisk ligger an til en hard brexit 31. oktober. Det store spørsmålet er om de finner en ny statsminister som klarer å samle partiet om en avtale.

Danske Bank er mindre sikker på at britene forlater EU uten en avtale, med prognoser på 15 prosent sannsynlighet scenarioet.

– Det mest sannsynlige mener vi er ytterligere utsettelser ut over 31. oktober. Selv om May skulle varsle sin fratredelse, så vil hun stå i rollen frem til en ny statsminister er valgt, og det vil mest sannsynlig ikke skje før i september, altså etter at parlamentet har hatt sommerferie. Hva som skjer videre da avhenger definitivt av hvem som skulle ta over, sier Christian Lie, som er sjefstrateg i banken.

Mener Boris kan ta over

Ifølge The Times vil May sitte til Det konservative partiet har funnet en ny leder. Hvem dette blir, er det ingen som vet.

– Hvis May varsler sin avgang, skal partiet først nominere kandidater. De skal så ende opp med to kandidater som skal opp til uravstemning i partiet. Det kan ta fire til seks uker å få avgjort lederkampen, men det er umulig å gi noen dato. Det er syv åtte kandidater per nå, og det er umulig å si hvem av dette som blir leder, sier Mustad.

Grindheim trekker frem brexit-tilhengeren Boris Johnson som en av favorittene.

– Flere kandidater posisjonerer seg, men det er veldig vanskelig å si hvem som kan ta over. Boris Johnson vil nok prøve seg, men hvor stor sjanse han har, er vanskelig å si. Han er iallfall interessert, sier Grindheim.

Hvis parlamentet til slutt skulle gå for en ny folkeavstemning, så mener Grindheim det langt fra er sikkert ut folket vil snu i EU-spørsmålet.

– Mange er lei og vil bare ha det overstått. Hele prosessen i parlamentet kan beskrives som seigpining og selvskading. En ekstra dimensjon i dette er at de må gjennom valg til Europaparlamentet. Det er fullstendig kaos.

Pundfall

Pundet reagerte negativt på nyheten om at May vil annonsere sin avgang med et pundfall fra 11,09 kroner per pund til en kurs på 11,04. Torsdag kveld har dog pundet styrket seg igjen til 11,09 kroner. Pundet hadde fra før svekket seg etter at May tirsdag åpnet for en ny folkeavstemning, hvis parlamentet stemte for hennes justerte brexit-forslag. Dette ble møtt med en kald skulder fra Labour og sinne i egne rekker.

Lie tviler på at pundet vil falle spesielt mye, iallfall ikke på kort sikt, dersom May velger å fratre.

– Det som kan gi en rekyl er om det skulle komme politiske signaler om en mykere brexit. Vi forventer heller ikke at lederendringer skal få den helt store betydningen for økonomien. Britisk næringsliv og husholdningene har vært i en situasjon med stor usikkerhet i lang tid, sier sjefstrategen.

– I fullstendig oppløsning

May har fra før gått på tre nederlag i parlamentet, der hun har vært langt unna flertall for avtalen hun har forhandlet frem til EU. Ingen av de andre alternativene, som grovt sett har vært brexit uten en avtale med EU, en tollunion med EU og en ny folkeavstemning, har fått flertall.

– Det har vært appeller i øst og vest om å droppe den planlagte avstemningen over Theresa Mays avtale 7. juni. Avtalen hennes har gått på tre nederlag i Underhuset allerede, og selv med de siste endringene har partiet sagt at de ikke vil støtte hennes avtale, sier Mustad.

Grindheim, som har vært leder av Europabevegelsen, tviler på at noen av kandidatene i Det konservative partiet kan bli mer samlende i May.

– Det konservative partiet er i fullstendig oppløsning. Bak henne er det mange som bare har egne hensikter de jobber etter. Hun har ikke hatt kontroll over partiet, men hun har klart å holde rimelig kontroll over de verste motstanderne.