Egypt bygger gigantby til 400 milliarder midt i ørkenen

Allerede har 2 millioner mennesker flyttet inn i den nye byen Wedian, som planlegges å bli Egypts nye hovedstad. Byen bygges midt i ørkenen, omkring 45 kilometer fra Kairo.

Totalt planlegges det for en bosetning på totalt 6,5 millioner mennesker når byen står ferdig.

Selv om man kan forvente at en helt ny by mangler noe grunnleggende infrastruktur og velferdstjenester, virker ikke det være problemet i Wedian, i alle fall ikke om alt går etter planen. Mer om det senere.

Spesifikasjonene på hva som planlegges i denne byen er nemlig ellevilt.

Totalt skal byen få 4,2 millioner kvadratmeter kjøpesenter, operahus, verdens største konferansesenter, 1.2500 moskeer og kirker samt 1,1 millioner leiligheter og villaer.

I tillegg skal barn og unge kunne gå på 2.000 ulike skoler, og dersom man blir syk i byen er det planlagt 700 sykehus til å ta vare på dem som måtte trenge det, skriver danske Jyllands-Posten som har vært i byen nylig.

Slik planlegger man at den nye milliardbyen skal se ut på kveldstid.

Skal stå ferdig i 2024

Det hele kommer selvsagt på toppen til parlamentet, et enormt presidentpalass, alle departementer og ambassader.

Er du av dem som er glad i fornøyelsesparker, og synes Disney World kan bli i minste laget på ferie? I så fall skal byen kunne tilby noe for deg også.

En fornøyelsespark som er fire ganger så stor som Disney World er planlagt i byen.

Prislappen for vidunderbyen med all mulig nymotens teknologi, den er rundt 390 milliarder kroner, og byen skal stå ferdig i 2024, etter planen.

Etter planen er et av hovedstikkordene i denne saken, for så langt har ganske lite gått etter planen.

Selv om 2 millioner innbyggere allerede har flyttet til byen og ting begynner og ligne noe, så mangler det penger, mye penger.

Slik planlegger man et av områdene i den nye hovedstaden.

Pengeproblematikk

I utgangspunktet var Saudi-Arabia tungt inne i prosjektet, men trakk seg trakk seg fort ut. Senere har to kinesiske selskaper gått inn i prosjektet.

Nå er det bare et av disse to som er igjen, i tillegg til den egyptiske staten, som ikke ønsker å kommentere hvordan man planlegger skaffe nok kapital.

Blant kritikerne til prosjektet er den britiske journalisten Davis Sims, som tidligere har sagt at landet har like mye bruk for den nye hovedstaden som et hull i hode.

Til Jyllands-Posten utdyper Sims kritikken.

– Egypt har et spesielt problem med ørkenen, nemlig at regjeringen betrakter den som et sted hvor man kan demonstrere at man har makt over tingene og fortsetter marsjen mot utvikling og modernisering. Begrunnelsen for den siste ørkendrømmen er nok en gang for at byen skal lette presset på overbefolkede Kairo, men det skulle alle andre ørkenbyer jo også ha gjort. Det er bare å se på historien, sier Sims til avisen.