Spillet Jenga handler om å ta ut en og en pinne for å bygge et høyest mulig tårn. Ettersom spillet utvikler seg blir tårnet mer ustabilt og fallhøyden større. Et uheldig trekk kan få tårnet til å kollapse.

Verden har blitt stadig mer ustabil og kommer stadig nærmere trekket utløser en kollaps. Det er essensen i rapporten, som er skrevet av Eurasia Group, hvor KPMG har vært partner.

– Mange av punktene på listen er langsiktige trender som ikke er pressende, men som heller ikke vil forsvinne. Spenningene mellom USA og Kina er et eksempel på dette. Det er absolutt mulig å forberede seg på de ti risikomomentene i rapporten, sier Agathe L'Homme, som er analytiker KPMGs Corporate Intelligence avdeling.

– Hvis Norge havner i skvisen i verdikjeder som er berørt av en global politisk nedkjøling, så vil vi merke det. Det samme gjelder åpenbart eksport av norske varer, sier hun videre.

Agathe L'Homme

Her kan du lese om KPMG og Eurasia Group mente var største risikofaktorene i 2018.

1. Geopolitiske spenninger

En utløsning av spenningene som har bygd seg opp over tid mellom flere av verdens viktigste land og institusjoner, uten at verdens toppledere klarer å ta grep, er den største risikoen for 2019, mener Eurasia Group.

Forholdet mellom USA og Europa, Kina og Russland, Verdens handelsorganisasjon, EU, Nato og Midtøsten, nevnes som viktige områder hvor de mener utviklingen har vært negativ de siste årene.

Blant enkeltsakene de frykter kan utløse kriser, er:



USAs politiske institusjoner, hvor sammenbrudd i forholdet mellom presidenten og Kongressen kan utløse kriser.



hvor sammenbrudd i forholdet mellom presidenten og Kongressen kan utløse kriser. Europa, hvor brexit kan krasje ut av EU, Frankrike kan bli hardt rammet av intern uro og Tyskland må erstatte Angela Merkel som kansler.



hvor brexit kan krasje ut av EU, Frankrike kan bli hardt rammet av intern uro og Tyskland må erstatte Angela Merkel som kansler. Globale allianser, hvor USA og Donald Trumps støtte til blant annet Nato og internasjonale handelsavtaler, trekkes i tvil.

hvor USA og Donald Trumps støtte til blant annet Nato og internasjonale handelsavtaler, trekkes i tvil. Nasjonalisme og populisme, hvor samarbeid mellom viktige land kan kollapse under presse fra nasjonalistiske interesser.

ANSPENT: Forholdet mellom flere av verdens viktigste statsledere har vært anspent. Her fra G7-møtet i Charlevoix i Canada.

2. Forholdet mellom USA og Kina

I 2018 brøt handelskrigen mellom Kina og USA ut for fullt, som har resultert i straffetoll på en rekke varer.

Selv om signalene fra forhandlingene mellom de to landene er positive , så er Eurasia Group er skeptiske til at landene faktisk kommer til enighet om å normalisere handelen. Grunnen til skepsisen er at USA trolig vil kreve for omfattende endringer til at kinesiske myndigheter vil godta dem, står det i rapporten.

Selv om handelskrigen bli løst, så tror Eurasia Group at konkurransen mellom de to supermaktene vil fortsette å skape friksjon.

3. Tøffere digitale konflikter

Dagens globale konflikter utkjempes ikke bare med kuler og krutt, de utkjempes også fra PC-skjermer. Kritiske samfunnsstrukturene er dessuten stadig mer avhengig av den digitale verden. Skadepotensialet fra hacking og internettkriminalitet blir dermed større og større, skriver de i rapporten.

Risikoen øker også ved at ikke-statlige aktører kan gjøre store skader.



Eurasia Group mener også at land som Nord-Korea og Iran, som militært sett er underlegne land som USA, kan bli fristet til cyberkriminalitet for å ramme sine motstandere.



4. Europeisk populisme

Eurasia Group frykter at populistiske trekk fra Italia, Østerrike, Polen og Ungarn skal spre seg til andre land og svekke samarbeidet i Europa.

De frykter at EU-motstandere kan gjøre et storinnrykk i EU-parlamentet etter valget i mai, noe som kan svekke unionen. Dersom EU svekkes, frykter Eurasia Group at landene vil slite med å skape enighet om konfliktområder som migrasjon og handel.

5. USA på hjemmebane

Frontene har blitt stadig hardere i amerikansk politikk, noe som vises av nedstengningen av deler av det amerikanske statsapparatet, etter at presidenten nektet å godkjenne budsjettet fra Representantenes hus i Kongressen. Dette kan bli starten på to fastlåse år i amerikansk politikk

Demokratene, som akkurat har overtatt flertallet i Representantenes hus, har samtidig fått makt til å starte etterforskninger mot presidenten, som allerede er under lupen for blant annet valgfusk. Eurasia Group tviler på at presidenten blir stilt for riksrett eller fjernet på annet vis, men de anser den politiske situasjonen i landet som ustabil.

6. Kaldt klima for innovasjon

Teknologiutvikling har blitt sterkt politisert, mener Eurasia Group. Frykt for egen sikkerhet får land til å stenge ute utenlandske leverandører, datalekkasjer med personinformasjon kan gi reguleringer for bruk av denne informasjonen og økonomisk proteksjonisme kan hindre innovasjon på tvers av landegrenser, er blant konklusjonene i rapporten.

7. Koalisjon mellom "de uvillige"

"America first" er et av de ledende prinsippene til USAs president. Den liberale verdensordenen, som har vært ledet av USA detter andre verdenskrig, kan dermed stå overfor store endringer, mener Eurasia Group.

Med seg i koalisjonen av dem som er "uvillig til å opprettholde den liberale globale verdensordenen", mener Eurasia Group at Trump har fått med seg statslederne i blant annet Brasil, Italia, Tyrkia, Russland, Nord-Korea, Israel og Saudi-Arabia.

8. Mexico

Mexico står overfor drastiske endringer etter at Andres Manuel Lopez Obrador ble sverget inn som president på slutten av 2018. Obrador tilskriver landets økonomiske problemer til hvordan økonomien ble åpnet opp for omverden på 80-tallet, tradisjonell makroøkonomi, privatisering av selskaper og dereguleringer. Med den nye presidenten ligger det an til store, negative endringer i Mexicos økonomi, mener Eurasia Group.

9. Ukraina

Ukraina og Russland har vært i krig siden 2014, etter at Russland annekterte Krimhalvøyen. Vesten svarte med å ilegge Russland økonomiske sanksjoner, noe som har rammet russisk økonomi og forverret forholdet til vesten. På slutten av 2018 var det en opptrapping av konflikten, da russisk marine tok flere ukrainske marinefartøy i arrest.

Eurasia Group mener det er risiko for at konflikten skal eskalere, og at forholdet mellom vesten og Russland skal forverres.

10. Nigeria

Valget i Nigeria, med en befolkning på 190 millioner, er at av Afrikas viktigste land, både politisk og økonomisk. Vårens valg seiler opp til å bli av det dramatiske slaget. Eurasia Group ser på begge favorittene som dårlige alternativer, der Muhammadu Buhari neppe vil klare å gjennomføre nødvendige reformer, og Atiku Abubakar anses som mest opptatt av private interesser.