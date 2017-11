Plassmangel skaper «boligkrise» i Monaco

I Norge og Sverige sliter boligmarkedet med prisfall, det kan ikke sies å være problemet i Monaco hvor man nå må bygge ut i Middelhavet for å få plass til nye luksusleiligheter.

Årsaken til utbyggingen er at det rett og slett ikke er mer plass å bygge på i det 2.020 mål store landet.

Arbeidet er en del av en offentlig byggeplan til en verdi av 16,5 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Landet som ofte omtales som et skatteparadis, er kjent for å være fullt av rike mennesker. Nesten 35 prosent av dem som bor i Monaco er dollarmillionærer, og stadig flere av verdens rikeste ønsker å flytte dit. Rundt 2.700 er forventet å flytte til Monaco innen 2026.

Derfor har Prins Albert II godkjent en byggeplan som vil legge til et område på 60 mål til Monacos 2.020 mål. Dette skal gjøres ved å bygge ut i sjøen. Utbyggingen vil gi plass til 120 nye luksusleiligheter, skriver avisen.

828.000 per kvadratmeter

De nye luksusleilighetene vil få en ganske så stiv pris. 100.000 dollar, 828.000 norske kroner, er hva man må ut med for, per kvadratmeter.

Som E24 skrev om i mai, er kvadratmeterprisen i Monaco i gjennomsnitt 44.992 dollar. Dermed blir de nye leilighetene over dobbelt så dyre.

Dermed får man bare en 17 kvadratmeter stor leilighet for 1 million dollar, 8,28 millioner kroner. Noe som er en tredjedel av hva du får for samme pris i Paris, skriver The Guardian.

Landet er kjent for å ha verdens dyreste boliger.

Det har også tidligere vært planer om å bygge ut landet, men disse ble vraket da finanskrisen rammet tilbake i 2008.