For å bo her får man opptil 2.000 dollar i året

Den amerikanske delstaten lengst mot nord innførte i 1982 en ordning som skulle sørge for at også de oppvoksende generasjoner skulle få ta del i de enorme oljeressursene som finnes i området.

Det har til nå kostet Alaska 21 milliarder dollar, 171,5 milliarder kroner, skriver Business Insider.

I motsetning til her hjemme, har Alaska valgt en litt annen modell for hvordan innbyggerne skal nyte godt av oljepengene.

Hvert år får alle innbyggere, gammel som ung (men ikke lovbrytere), som har bodd i delstaten over 180 dager utbetalt penger fra statens reserver. Utbetalingene beregnes etter hvor store reserver oljestaten har. Ifølge Business Insider fikk man i rekordåret 2015 utbetalt 2.072 dollar, 16.900 kroner bare for å bo i staten.

I år er utbetalingen noe kuttet, men fortsatt får man 1.100 dollar om man bor i Alaska mer enn 180 dager i år, som følge av stadig mindre oljeproduksjon de senere årene.

De kommende årene er det likevel ventet at «belønningen» for å bo i delstaten igjen vil stige, som følge økt tro på oljeproduksjonen.

Senest i fjor fant man et gigantfelt med olje i staten. Selskapet bak funnet Caelus Energy sa den gang at 40 prosent av oljen i feltet kunne hentes opp, noe som tilsvarer 40 prosent av funnet, eller 2,4 milliarder fat.

Store funn de siste årene

Delstatens oljereserver kan dermed ha økt med 80 prosent over natten, skrev E24 den gangen.

Også i mars i år fant man olje, denne gangen på land i området North Slope, helt nord i delstaten. Feltet kan inneholde 1,2 milliarder fat med olje. Ifølge Repsol, som er selskapet bak tror man at oljeproduksjonen kan starte innen fire år, og ha en dagsproduksjon på 120.000 fat.

Gjennom historien har Alaska vært et godt område for oljeproduksjon. På toppen i 1988 produserte delstaten to millioner fat per dag. I 2016 var produksjonen nede i 490.000 fat per dag, ifølge USAs energidepartement.

I april skrev E24 om at eksperter mener de store funnene de senere årene vil kunne øke Alaskas oljeproduksjon igjen, etter en fallende periode.