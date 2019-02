Milliardtap for Uber

Dara Khosrowshahi har lagt sitt første fulle år som Uber-sjef bak seg, og planlegger en børsnotering i løpet av dette året. Selskapets rapport for fjerde kvartal viser at taxiappselskapet fortsetter å øke inntektene, men veksten har bremset inn i løpet av 2018.

Sammenlignet med samme periode i fjor, økte inntektene 24 prosent til 3,02 milliarder dollar i fjerde kvartal, ifølge Financial Times.

Kjøreinntektene stiger

Dermed fortsetter vekstraten å krympe fra 70 prosent i første kvartal, til 63 prosent i andre kvartal, og 38 prosent i tredje kvartal.

Brutto kjøreinntekter, altså hva Uber har tjent på kjøreturer før kostnader som lønn til sjåfører, økte årlige 37 prosent til rekordhøye 14,2 milliarder dollar, skriver avisen.

Det er likevel en saktere vekst enn økningen på 49 prosent i fjorårets andre og tredje kvartal.

Store tap

Uber fortsetter samtidig å rapportere om store tap. Etter skatt ende Uber på minus 768 millioner dollar (justert) i fjerde kvartal, tilsvarende et tap på 6,6 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Uber-sjef Dara Khosowashahi sier i forbindelse med kvartalsrapporten at selskapet ikke vil nå lønnsomhet for tidlig, og at de heller vil investere i vekstområder som matlevering og selvkjørende biler, ifølge Financial Times.

Kan bli blant de fem største

Flere rådgivere rundt selskapet mener den kommende børsnoteringen vil verdsette Uber til 120 milliarder dollar (1.020 milliarder kroner), og kan bli en av de fem største noteringene noensinne.

Uber har tidligere hentet over 20 milliarder dollar fra investorer, som med tiden er svært lystne på å få tilbake sin investering med god fortjeneste. Det samme gjelder en rekke ansatte som har fått aksjer i selskapet gjennom års tjeneste.

I USA, som er Ubers største marked, har selskapet 69 prosent markedsandel, mens konkurrenten Lyft som er nest største aktør har 28 prosent.