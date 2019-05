Bloomberg: Kina innfører hevntoll – Wall Street og Oslo Børs faller

Kina vil ifølge Bloomberg øke tariffene på amerikanske varer som følge av den pågående handelskrigen.

Straffetollen som settes i kraft den 1. juni rammer en del av varer verdt 60 milliarder dollar.

Bloomberg rapporterte først at den nye tollen var på varer verdt 60 milliarder dollar, men justerte senere dette til «del av en varegruppe verdt 60 milliarder».

Toll på 2.493 ulike varer settes opp til 25 prosent, skriver den kinesiske regjeringen på sine nettsider. Kina skal også ifølge Bloomberg slutte helt med import av jordbruksprodukter fra USA, noe som vil ramme amerikanske bønder hardt.

Både Wall Street, Oslo Børs og andre europeiske børser faller på nyhetene om ytterligere eskalering av handelskrigen. Slik så børsene ut klokken 15:

Dow-futures ned 1,95 prosent

S&P-futures ned 2,01 prosent

Nasdaq-futures ned 2,64 prosent

Oslo Børs ned 0,94 prosent

Shanghai-futures ned 1,21 prosent



Nyheten om hevntollen kom kun minutter etter at Trump gikk ut på Twitter og advarte Kinas president Xi Jinping om å ikke inngå en handelsavtale med USA.

– Dere hadde en god avtale, som nesten var ferdig, og så trakk dere, dere, smeller Trump løs på Twitter.

Les også: Trump: Toll bedre enn handelsavtale

Tilspisset

Kinas varslede straffetoll kom etter at USA fra fredag av økte tollen fra 10 til 25 prosent for kinesiske varer verdt 200 millioner dollar. Kina varslet etter dette mottiltak.

Straffetollen kom etter at USAs president helgen før varslet at de vurderte å på ny innføre straffetoll mot Kina, etter at kineserne skal ha trukket seg fra en rekke sentrale punkter i forhandlingene om en handelsavtale.

Ifølge Reuters kommer USAs trussel etter at Kina ønsket å trekke seg fra nesten alle punktene landene til nå hadde kommet til enighet om. Kilder har omtalt avstanden mellom partene som stor.

Kinas krav har vært at USA må fjerne all ekstratoll, sette mål for kjøp av kinesiske varer som er i tråd med reell etterspørsel samt sikre at avtaleteksten er «balansert», slik at den sikrer «verdigheten» til begge nasjoner, ifølge Bloomberg.



Bryter våpenhvile

Økonomisk rådgiver for Donald Trump, Larry Kudlow, har uttalt til Fox News at begge land vil bli skadelidende i handelskrigen, men at opptrappingen er en risiko som er verdt å ta.



Opptrappingen av handelskrigen kom etter at USA og Kina fjernet straffetoll på en rekke varer i senhøst, mens de har forhandlet om en handelsavtale.

Samtalene skulle i utgangspunktet vare frem til 2. mars, men denne fristen har siden blitt utsatt en rekke ganger, noe som er begrunnet med lovende utsikter for å komme i havn med en avtale.

Punkter som patentrettigheter og tvunget overføring av kunnskap til kinesiske produksjonsbedrifter, har blitt beskrevet som spesielt vanskelige å komme i havn med.