Utenriksministeren advarer mot eskalering av Iran-krisen

– Jeg er bekymret over den stadig mer spente situasjonen i Gulfen, sier Ine Eriksen Søreide til E24.

– Jeg oppfordrer alle aktører til å vise tilbakeholdenhet, og unngå handlinger og utspill som kan bidra til ytterligere eskalering, fortsetter utenriksministeren.

De angivelige torpedoangrepene mot to tankskip i Omanbukta 13. juni – som blant annet rammet John Fredriksen-rederiet Frontline – har utviklet seg til en storstilt geopolitisk hodepine de siste dagene.

Det startet med at USA anklaget Iran for tankskipsangrepene. Pentagon slapp en video de mente viste den iranske marinen bli tatt på fersken, i det de forsøkte å fjerne en udetonert mine fra et av skipene.

Dette er ikke blitt uavhengig verifisert, og Iran avviser anklagene.

Norge støtter etterforskning



Utenriksministeren sier Norge ikke er involvert i etterforskningsarbeidet.

– Jeg noterer meg at FNs generalsekretær har oppfordret til internasjonal etterforskning av angrepene, og Norge støtter det, sier Søreide.

Hun kaller samtidig angrepene «helt uakseptable», og sier de skaper økt spenning i regionen.

Men torsdag eskalerte konflikten, etter at Iran skjøt ned en avansert amerikansk spiondrone.

Både USA og Iran har bekreftet nedskytningen – og gitt hverandre skylden:

Mens Revolusjonsgarden i Iran sier de skjøt ned dronen fordi den fløy inn i iransk luftrom i provinsen Hormozgan, sier USA at dronen fløy over internasjonalt farvann, i god avstand til grensen.

Trakk rakettangrep i siste liten



Tidlig fredag kom en foreløpig kulminering, da New York Times meldte at Trump over natten hadde beordret rakettangrep mot Iran som hevn for droneangrepet – men deretter trukket ordren i siste liten.

Fredag sier utenriksministeren til E24 at den spente situasjonen i Gulfen gjør henne bekymret.

Uten å navngi noen land direkte, sier Søreide til E24 fredag at «alle» parter må være tilbakeholdne med ord og handlinger som kan eskalere situasjonen.

Rett før klokken 14 fredag kommer imidlertid en mulig ny provokasjon fra Iran, som opplyser til Reuters at Revolusjonsgarden deres lot være skyte ned et amerikansk fly med 35 personer om bord.